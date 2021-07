Niederlage gegen Barty Kerber verpasst drittes Wimbledon-Finale

Endstation Halbfinale - Angelique Kerber hat das Endspiel beim Tennisturnier in Wimbledon verpasst. Die Deutsche unterlag am Donnerstag (08.07.2021) der Weltranglistenersten Ashleigh Barty in zwei Sätzen mit 3:6 und 6:7 (3:7).

"Das war eines der besten Matches, das ich je gespielt habe. Angie hat das Beste aus mir herausgeholt", sagte die Australierin nach dem Einzug ins Wimbledon-Finale und ergänzte: "Das war ein Wahnsinnsmatch vom ersten Ballwechsel an. Ich wusste, dass ich so gut sein muss, um sie zu schlagen."

Angelique Kerber begann gegen die favorisierte Ashleigh Barty vielversprechend, ließ im ersten Spiel jedoch drei Breakbälle ungenutzt. Daraufhin übernahm die selbstbewusste Barty das Kommando und nahm ihrerseits Kerber den Aufschlag ab.

Barty dominierte die Partie und hatte auf jeden starken Schlag der Deutschen eine noch stärkere Antwort. Obwohl Kerber beim Stand von 5:3 nochmal einen Breakball hatte, gewann Barty den ersten Satz souverän 6:3.

Schnelles Break im zweiten Satz

Kerber startete auch gut in den zweiten Satz - und dieses Mal klappte es mit dem frühen Break. Jetzt war die Deutsche voll im Spiel, denn sie brachte auch den eigenen Aufschlag druckvoll durch, während Barty plötzlich einfache Fehler unterliefen.

Kerber führte schnell 3:0 und war schon auf einem guten Weg zum Satzgewinn - doch dann holte sich Barty den Aufschlag Kerbers zu Null, und es stand nur noch 4:5. Am Ende musste der Tiebreak entscheiden. Und den gewann Barty souverän.

Barty will zweiten Grand-Slam-Titel

Barty trifft am Samstag in London im Finale entweder auf die Tschechin Karolina Pliskova, gegen die Kerber 2016 das US-Open-Finale gewann, oder die an Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus. Die 25-jährige Barty will nach ihrem Erfolg bei den French Open 2019 ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen.

Kerber verpasste ihr drittes Wimbledon-Finale nach 2016 und 2018 sowie ihr insgesamt fünftes Endspiel bei einem der vier wichtigsten Tennis-Events. 2016 siegte sie bei den Australian Open sowie den US Open und verlor in Wimbledon gegen Serena Williams. Zwei Jahre später gelang ihr auf dem "heiligen Rasen" gegen die Amerikanerin die Revanche.

Quelle: sportschau.de