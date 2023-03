Sitzung in Lausanne IOC empfiehlt Wiederzulassung russischer Sportler Stand: 28.03.2023 18:06 Uhr

Das IOC öffnet die Tür für die Rückkehr russischer und belarusischer Sportler in den Weltsport - und erntet harsche Kritik. Die Entscheidung über die Spiele 2024 in Paris bleibt aber offen.

Die IOC-Exekutive beschloss am Dienstag (28.03.2023), den Weltverbänden die Teilnahme der bisher verbannten Athletinnen und Athleten unter bestimmten Bedingungen zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um eine Empfehlung an die einzelnen Sportfachverbände. Vor 13 Monaten, unmittelbar nach dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine, waren die meisten Fachverbände einer IOC-Empfehlung zum Ausschluss der Sportler gefolgt.

Militärangehörige bleiben ausgeschlossen

Zu den IOC-Bedingungen zählen strikte Neutralität, die Einhaltung des Anti-Doping-Codes und der Nachweis, den Krieg nicht aktiv zu unterstützen. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus, die dem Militär angehören, bleiben ausgeschlossen, ebenso Mannschaften der beiden Nationen.

Die vom IOC hinzugezogene UN-Beraterin Alexandra Xanthaki hatte sich im Vorfeld der Tagung noch dafür ausgesprochen, auch Angehörige des russischen Militärs zu Wettkämpfen zuzulassen, es sei denn, ihnen könnten im Krieg direkt Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen werden.

Noch keine Entscheidung zu Olympia 2024 und 2026

Eine Entscheidung bezüglich der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 und den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 in Paris werde "zu gegebener Zeit" getroffen werden.

"Wir können keine Lösung bieten, die allen gefällt", sagte Präsident Thomas Bach zu Beginn der Exko-Sitzung. Das IOC war vor allem in der westlichen Welt von Regierungen und Athleten für die Pläne kritisiert worden, pocht aber auf die Autonomie des Sports und verweist auf die Richtlinien der UN- und Olympischen Charta zur Diskriminierung.

"Schlag ins Gesicht der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler"

Die Bundesregierung verurteilte am Nachmittag die IOC-Empfehlung scharf: "Die Entscheidung des IOC ist ein Schlag ins Gesicht der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. Sie haben die Solidarität des internationalen Sports verdient. Das Mindeste, was die Ukraine erwarten kann, ist eine klare Haltung", erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Am Tag vor dem Beginn der IOC-Tagung hatten die Außenminister von Polen, Großbritannien, Litauen, Lettland und Estland in einer gemeinsamen Erklärung gefordert, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus von internationalen Wettbewerben auszuschließen.

Besonders heftige Kritik gab es aus der Ukraine, die für den Fall der Zulassung von Russland und Belarus einen Boykott der Olympischen Spiele in Paris angedroht hat.

DOSB fügt sich, Boykott ausgeschlossen

Der Deutsche Olympische Sportbund hält eine Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten zu internationalen Wettkämpfen für falsch, widersetzt sich aber nicht der Mehrheit der Befürworter. "Der DOSB war und ist weiterhin gegen die Wiederzulassung", twitterte der Dachverband des deutschen Sports am Dienstag. "Aber wir akzeptieren, dass wir mit dieser Haltung einer Minderheit im internationalen Sport angehören." Es sei nun umso wichtiger, dass die strikten Voraussetzungen glaubhaft umgesetzt und bei Verstößen Sanktionen verhängt würden.

"Ein deutsches Team wird starten, einen Boykott schließen wir aus grundsätzlichen Erwägungen aus", hatte DOSB-Präsident Thomas Weikert bereits zuvor in einem Interview der Funke Mediengruppe gesagt.

Athleten Deutschland mit klarer Haltung

Auch die Aktivenvertretung Athleten Deutschland hatte sich deutlich für einen weiteren Ausschluss von Russland und Belarus ausgesprochen.

Im Fechten hatte sich der Weltverband bereits Anfang März für die Rückkehr mit Fahnen und Hymnen ausgesprochen. Dagegen hatten 300 Fechterinnen und Fechtern in einem offenen Brief an das IOC und den Weltverband protestiert.

Quelle: sportschau.de