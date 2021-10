TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 5:0 Eiskalte Hoffenheimer schlagen Köln klar Stand: 15.10.2021 22:59 Uhr

1899 Hoffenheim hat in der Fußball-Bundesliga den zart keimenden Europapokal-Träumen des 1. FC Köln einen herben Dämpfer verpasst.

Von Frank Menke

Auch in Köln wachsen die Bäume nicht in den Himmel, selbst nach dem besten Bundesliga-Start seit sechs Jahren nicht. Zum Auftakt des achten Spieltags der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (15.10.2021) hat die bislang enttäuschende TSG Hoffenheim ihr schönes Gesicht gezeigt und das Team von Steffen Baumgart 5:0 (1:0) geschlagen.

Ihlas Bebou (31. Minute/49.), Christoph Baumgartner (51.), Dennis Geiger (74.) und Stefan Posch (88.) erzielten die Treffer für die Kraichgauer.

Horn: "Das war ein herber Nackenschlag"

FC-Keeper Timo Horn sagte der Sportschau nach Spielschluss: "Das ist bitter. Wir haben richtig gezeigt bekommen, wie es kommen kann. Das war ein herber Nackenschlag. Wenn man denen zu viel Spielraum gibt, sind sie in der Lage, das konsequent auszuspielen und uns unterm Sterich auch abzuschießen."

Hoffenheim baut Abwehr um, Köln ohne Kapitän Hector

Hoffenheims Trainer Trainer Sebastian Hoeneß hatte seine Abwehr umgebaut. Kevin Vogt und Chris Richards saßen überraschend auf der Bank. Dafür rückten Kevin Akpoguma und Stefan Posch in die Innenverteidigung, auch der zuletzt verletzte österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner stand in der Startelf.

Bei den so gut in die Saison gestarteten Kölnern ersetzte Salih Özcan den verletzten Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri, der drei der letzten vier Tore der Rheinländer erzielt hatte. Kurzfristig krank abgemeldet hatte sich Kapitän Jonas Hector, für ihn spielte Kingsley Ehizibue.

Kuriose Großchance

Aus Hoffenheimer Sicht ging es schon ganz gut los. FC-Verteidiger Rafael Czichos (7.) flankte bei einer kuriosen Aktion den Ball von der Eckfahne vors eigene Tor - TSG-Torjäger Andrej Kramaric nahm den Ball im Strafraum dankbar an, scheiterte aber am großartig parierenden Kölner Schlussmann Horn.

Die Partie wurde von beiden Mannschaften intensiv geführt, allerdings ließen viele Fehlpässe hüben wie drüben zunächst keinen rechten Spielfluss aufkommen. Zwingende Torchancen blieben somit Mangelware.

Hoffenheims Führung wie aus dem Nichts

Bezeichenderweise fiel das Hoffenheimer Führungstor wie aus dem Nichts. Kramaric schickte mit einem genialen Pass in die Schnittstelle der Kölner Abwehr Bebou steil. Der Sturmpartner des Kroaten umkurvte auch noch FC-Torhüter Horn und schob den Ball locker ins Tor ein.

Köln agierte in der Folge zwar weiterhin engagiert, ließ es aber an Kreativität und Durchschlagskraft vor dem Hoffenheimer Tor vermissen. Auch die berüchtigte Emotionalität brachte der FC nicht auf den Rasen.

Doppelschlag zu Beginn der zweiten Hälfte

Bevor sich die Kölner im zweiten Durchgang hätten aufraffen können, legte die TSG brutal nach. Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff bediente Akpoguma mustergültig Bebou vorm Tor, der per Hacke elegant vollendete. Nur zwei Minuten später passte David Raum von der Grundlinie zu Baumgartner, der aus kurzer Distanz traf.

Von diesem Schockerlebnis erholten sich die Kölner nicht mehr. Wenngleich sie nicht den Kopf in den Sand steckten, reagierten sie nur noch und konnten nie an die leidenschaftlichen Auftritte der Vorwochen anknüpfen - daran änderten auch die aufmunternden Sprechchöre der FC-Anhänger nichts.

Höchster Sieg unter Hoeneß

Hoffenheim beschränkte sich nach dem eiskalten Doppelschlag auf Schonung der Kräfte. Aber auch das reichte, um dem FC noch zwei weitere Tore einzuschenken. Einen geblockten Schuss von Akpoguma brachte Geiger aus kurzer Distanz doch noch im Tor unter. Ein Freistoß von Kramaric (81.) aus etwa 20 Metern knallte an die Latte. Der Kopfball-Treffer von Posch kurz vor Schluss markierte den höchsten Hoffenheimer Sieg in der Ägide von Trainer Hoeneß.

Der 1. FC Köln erwartet nun am 9. Spieltag die Nachbarn von Bayer Leverkusen zum Derby in Müngersdorf (24.10.2021, 15.30 Uhr). 1899 Hoffenheim ist einen Tag zuvor ebenfalls um 15.30 Uhr zu Gast bei Bayern München.

Quelle: sportschau.de