Nach Sieg gegen Belgien Deutsche Hockey-Herren sind Weltmeister

Deutschland hat im Endspiel gegen Belgien zum dritten Mal die Hockey-WM gewonnen. Dabei kam die Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand zurück und gewann im Siebenmeterschießen.

Die deutschen Hockey-Herren sind damit erstmals seit 17 Jahren wieder Weltmeister. Die DHB-Auswahl gewann am Sonntag (29.01.2023) das Finale im indischen Bhubaneswar mit 5:4 im Penaltyschießen gegen Titelverteidiger Belgien. Nach regulärer Spielzeit stand es 3:3. Bronze hatten sich zuvor die Niederlande gegen Australien gesichert (3:1).

Belgien war bereits 2018 Weltmeister und somit als Titelverteidiger zum Turnier gereist. Deutschland hatte das Turnier zuvor 2002 und 2006 gewonnen. Ihren zuvor letzten großen Titel hatten die Hockey-Herren 2013 bei der Europameisterschaft gewonnen.

"Dass wir heute gewinnen, ist wahnsinnig. Ich bin sprachlos", sagte Deutschlands Niklas Wellen, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. "Das war eine Teamleistung von uns. Dass wir dreimal in K.o.-Spielen zurückgekommen sind, ist kein Glück, sondern zeigt die Qualität, die Mentalität und den Charakter dieses Teams."

Belgien geht früh in Führung, Deutschland findet eine Antwort

Florent van Aubel (9.) und Tanguy Cosyns (10.) hatten für eine schnelle und verdiente Führung Belgiens gesorgt. Nach einem von Tom Grambusch vergebenen Siebenmeter (18.) kam Deutschland aber kurz vor dem Ende des 2. Viertels durch Wellen zum Anschluss (29.). Im 3. Viertel gelang Gonzalo Peillat dann der Ausgleich (41.).

Die Wende schien komplett, als Grambusch im letzten Abschnitt in der 48. Minute zur ersten deutschen Führung traf. Aber auch Belgien fand noch eine Antwort und kam eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:3 durch Tom Boon (59.).

Im Siebenmeterschießen verwandelte Deutschland fünf von sieben Versuchen, Belgien nur vier. Die Entscheidung fiel, als Deutschlands Torhüter Jean-Paul Danneberg den Ball von Tanguy Cosyns abwehrte.

Deutschland erlebte schon in den vorigen Runden Dramatik

Bundestrainer Andre Henning war einfach nur "unglaublich glücklich für diese wahnsinnige Mannschaft. Jetzt sind wir an der Spitze". Dreimal in Folge in einem K.o.-Spiel ein 0:2 in einen Sieg zu drehen, zeige "diesen unbändigen Willen und die herausragende mentale Stärke" seines Teams.

Schon im Halbfinale hatte die deutsche Mannschaft gegen Australien einen dramatischen Spielverlauf erlebt. Ein 0:2 und ein 2:3 hatte das Team jeweils ausgeglichen, um am Ende mit 4:3 zu gewinnen. Auch im Viertelfinale lag Deutschland mit 0:2 gegen England hinten, glich zum 2:2 aus und gewann im Shootout.

