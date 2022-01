Handball-EM Schweden gewinnt Finale gegen Spanien Stand: 30.01.2022 20:03 Uhr

Schweden hat bei der Handball-EM die Goldmedaille gewonnen. Die Skandinavier besiegten Titelverteidiger Spanien im Endspiel.

Durch das 27:26 (12:13) sicherte sich Schweden seinen insgesamt fünften EM-Titel. Für Schweden war es gleichzeitig der erste Titelgewinn bei einem großen Turnier seit dem EM-Titel 2002.

Palicka überragt bei Schweden

Mann des Abends vor 12.047 Zuschauern im MVM Dome in Budapest war der langjährige Bundesliga-Torhüter Andreas Palicka mit etlichen Paraden. Zu den besten Werfern der Schweden avancierten Oscar Bergendahl mit fünf und der Kieler Niclas Ekberg sowie der Flensburger Hampus Wanne mit vier Treffern. Für die Spanier, die noch 2018 und 2020 jeweils den EM-Titel gewonnen hatten, trafen Adrian Figueras und Aleix Gomez Abello je sechsmal.

Im schwedischen Angriff sog Flensburgs Jim Gottfridsson, der am Sonntag als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, gewohnt kraftvoll die Fäden. Doch die Spanier ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und gingen mit all ihrer Routine von elf Profis jenseits der 30-Jahre-Grenze in der Schlussminute der ersten Halbzeit erstmals in Führung. Auch im zweiten Abschnitt blieb es ein spannendes und hoch emotionales Duell, in dem sich keines der beiden Teams mit mehr als zwei Treffern absetzen konnte.

Quelle: sportschau.de