Handball-EM Auch Klimpke und Schiller fallen aus Stand: 18.01.2022 15:58 Uhr

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet unter widrigen Umständen das Vorrundenfinale der Europameisterschaft gegen Polen: Auch Till Klimpke und Marcel Schiller fallen coronabedingt aus.

Am Dienstag (18.01.22, im Liveticker auf Sportschau.de) trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Polen, das nach Erfolgen gegen Belarus und Österreich ebenfalls 4:0 Punkte aufweist. Torwart Johannes Bitter sowie die Feldspieler Rune Dahmke, Sebastian Firnhaber, Paul Drux und Fabian Wiede trafen bis zum Mittag in der slowakischen Hauptstadt ein und sind nach PCR-Tests mit negativen Ergebnissen einsatzberechtigt. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit.

Für das Spiel gegen Polen muss das DHB-Team auch auf Torwart Till Klimpke und Marcel Schiller verzichten. Beide erhielten nach dem am Dienstagmorgen abgenommene PCR-Test einen positiven Befund und haben sich ebenfalls in Isolation begeben. Das DHB-Team wird also mit 14 Spielern gegen Polen antreten.

DHB-Team mit neun Ausfällen

Bundestrainer Alfred Gislason hatte deshalb am späten Montagabend Torwart Johannes Bitter vom HSV Hamburg sowie die Feldspieler Fabian Wiede, Paul Drux (beide Füchse Berlin), Rune Dahmke (THW Kiel) und Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) nachnominiert.

Das Quintett traf am Dienstag im deutschen EM-Spielort Bratislava ein, musste sich im Teamhotel zunächst aber auch in Isolation begeben. Nachdem negative Ergebnisse ihrer PCR-Tests vorlagen, können alle gegen Polen eingesetzt werden, teilte der DHB mit. Damit könne Coach Gislason 14 Spieler in der abschließenden Partie der EM-Vorrunde einsetzen.

Quelle: sportschau.de