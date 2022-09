Fußball-Bundesliga Remis bei Union Berlin und Bayern München Stand: 03.09.2022 17:26 Uhr

Überraschung in der Fußball-Bundesliga: Der 1. FC Union Berlin hat im Spitzenspiel gegen Bayern München einen Punkt geholt. Das hatte viel mit Torhüter Frederik Rönnow zu tun.

Der 1. FC Union Berlin und der FC Bayern haben sich am Samstag (03.09.2022) 1:1 (1:1) getrennt. Sheraldo Becker brachte Union in der 12. Spielminute in Führung, Joshua Kimmich glich kurz darauf aus. Der Spieler des Spiels aber war Union Berlins Torhüter Frederik Rönnow, an ihm verzweifelten die Bayern.

Damit sind beide Mannschaften auch nach dem fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga noch ohne Niederlage. Bei den Bayern ist das so überraschend nicht, Union hatte man das nicht unbedingt zugetraut.

Unions Becker überrascht die Bayern

Das Spiel bestimmte in den ersten Minuten der FC Bayern, das erste Tor der Partie erzielte der 1. FC Union Berlin. Nach einem Freistoß von Christopher Trimmel traf Becker mit einer sehenswerten Direktabnahme zur Führung.

Die Antwort der Bayern ließ nicht lange auf sich warten. Kimmich trat eine Ecke - und als die geblockt wurde und ihm der Ball noch einmal vor die Füße fiel, zögerte er nicht. Kimmich traf den Ball mit dem rechten Vollspann, sein Versuch wurde von Trimmel noch leicht abgefälscht - 1:1.

Mit dem Fuß - Torhüter Rönnow rettet Union

Fortan war es das Spiel, das man erwartet hatte. Die Bayern waren spielerisch überlegen, sie hatten mehr Ballbesitz, nur ein Tor erzielten sie nicht. Einmal, es lief die 36. Minute, tauchte Leroy Sané frei vor Torhüter Frederik Rönnow auf. Sané schoss flach, es war die richtige Idee - nur war da eben auch noch Rönnow. Er parierte wunderbar mit dem Fuß. Es sollte nicht die letzte Parade des Dänen sein.

Als es dann kurz vor der Pause noch einmal gefährlich wurde, war Sané wieder beteiligt. Am Strafraumrand kam Sané an den Ball, er schlenzte mit dem linken Fuß, es fehlten nur Zentimeter.

Immer wieder Rönnow

Auch in der zweiten Hälfte waren die Bayern die überlegene Mannschaft, doch der Siegtreffer gelang ihnen nicht mehr. Auch weil Unions Torhüter Rönnow beeindruckte. Beim Schuss von Sadio Mané (56.) war er zur Stelle, später rettete er mit dem Fuß gegen Alphonso Davies (83.).

Zum Helden aller Unioner wurde Rönnow dann, als er in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Kopfball von Mané aus dem Winkel fischte.

Einmal muss auch Manuel Neuer ran

Und Union? Die Mannschaft von Urs Fischer hielt dem Druck stand - und hatte in der Schlussphase eine richtige gute Möglichkeit, um auch noch den Siegtreffer zu erzielen. Der eingewechselte Jamie Leweling luchste Dayot Upamecano den Ball ab und spurtete dann in den Strafraum. Leweling entschied sich für einen Schuss auf die kurze Ecke, nur war da schon Manuel Neuer (75.).

Bayern empfängt Stuttgart, Union fährt nach Köln

Am 6. Spieltag empfängt der FC Bayern zu Hause den VfB Stuttgart (Samstag, 10.09.2022 um 15.30 Uhr). Union Berlin reist einen Tag später zum Auswärtsspiel nach Köln (15.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de