Stand: 11.03.2023 15:57 Uhr

Moderator Gary Lineker ist nach einem regierungskritischen Tweet vom britischen Sender BBC suspendiert worden. Die Solidarität mit dem ehemaligen Fußballer ist riesig.

Marcus Bark

Die Sendung "Match of the Day" ist eine Institution im britischen Fernsehen. Seit 1964 zeigt die BBC darin Zusammenfassungen der Fußballspiele aus Englands höchster Liga. Anschließend analysiert der Moderator zusammen mit Experten die Spiele.

Am Samstag (11.03.2023) wird es die Sendung auch geben, für 22.20 Uhr Ortszeit steht sie bei BBC One im Programm. Aber es wird alles ganz anders als sonst sein, denn ein Moderator, Experten und selbst eigene Kommentatoren werden fehlen.

Thema bestimmt Schlagzeilen in Großbritannien

Der Grund ist, dass Gary Lineker von der BBC nach einem regierungskritischen Tweet und seiner Weigerung, sich für diesen zu entschuldigen, vorläufig suspendiert wurde. Es gibt Zustimmung für diese Entscheidung, aber auch viel Kritik. Das Thema ist in Großbritannien so bedeutend, dass etwa die seriöse Zeitung "Guardian" am Samstag (11.03.2023) damit aufmacht.

Gary Lineker, 62 Jahre alt und einer der besten englischen Fußballer der Geschichte, nutzt Twitter intensiv. Er ist humorvoll und meinungsstark, auch bei politischen Themen. Am Dienstag (07.03.2023) verfasste er den Tweet, in dem er die Pläne der konservativen britischen Regierung zur Asylpolitik harsch kritisierte.

"Unermesslich grausam"

Die Pläne, Flüchtlingen den Zutritt nach Großbritannien zu erschweren, seien "immeasurably cruel", so Lineker, "unermesslich grausam". Die Sprache, die von der Regierung bei der Verteidigung ihrer Pläne benutzt werde, sei außerdem der von Nazis in Deutschland benutzten Sprache ähnlich.

Lineker, der "Match of the Day" seit 1999 präsentiert, aber auch für anderen Medien tätig ist, wurde daraufhin von der öffentlich-rechtlichen Anstalt BBC zur Rede gestellt. Ein Sprecher teilte mit: "Die BBC hat in den letzten Tagen ausführliche Gespräche mit Gary und seinem Team geführt. Wir haben gesagt, dass wir seine jüngsten Social-Media-Aktivitäten als Verstoß gegen unsere Richtlinien betrachten."

Hätte er sich entschuldigt, würde Lineker vermutlich die Sendung auch am 11. März präsentieren. Doch er stand zu seiner Aussage und wurde daher am Freitag bis auf Weiteres suspendiert.

Experten und Kommentatoren sagen der BBC ab

Seitdem gibt es eine Welle der Solidarität. Ian Wright und Alan Shearer, beide ebenfalls ehemalige englische Nationalspieler, sagten der BBC, dass sie für die Sendung nicht zur Verfügung stehen.

In einem gemeinsamen Statement äußerten die Kommentatoren, die für die sechs Samstagsspiele der Premier League vorgesehen waren, dass sie ebenfalls nicht zur Verfügung stünden.

Solidarität auch von Fußballern

Nach Angaben der englischen Spielergewerkschaft gab es Anfragen von Profis, ob sie Rückendeckung erhielten, falls sie der BBC vertraglich vereinbarte Interviews nach Spielen verweigern würden. Die Gewerkschaft sicherte dies zu.

Die BBC teilte unterdessen mit, dass "Match of the Day" ohne Moderator und Experten ausgestrahlt wird. Stattdessen solle "der Fokus auf den Fußballspielen liegen".

Andere Sendungen der BBC fielen hingegen aus, weil sich weitere Kolleginnen und Kollegen mit Lineker solidarisch zeigten. So war das beliebte "Radio 5 live" gezwungen, sein aktuelles Fußballprogramm zu ersetzen.

Quelle: sportschau.de