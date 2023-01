Bundesliga Leipzig gewinnt 2:1 gegen Stuttgart Stand: 27.01.2023 22:33 Uhr

RB Leipzig hat mit einem Heimsieg in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart im Titelkampf Bayern München unter Druck gesetzt.

WDR Logo Sportschau

Durch das 2:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart am Freitag (27.01.2023) rückte Leipzig vorerst bis auf einen Punkt an Bayern München ran. Die Bayern empfangen am Samstag (18:30 Uhr) Eintracht Frankfurt. Für den VfB bleibt die Lage im Tabellenkeller prekär, im schlimmsten Fall könnte am Ende des Spieltags Platz 17 drohen.

Szoboszlai sicherte mit einem Freistoßtor (25.) und einem Schuss von der Strafraumkante (49.) den Erfolg der Leipziger, die nun 16 Pflichtspiele in Serie ungeschlagen ist. Chris Führich (68., Handelfmeter) verkürzte für den VfB, der auch im dritten Spiel unter Trainer Bruno Labbadia ohne Sieg blieb.

Szoboszlai mit Glück zum Führungstor

Die Gäste spielten sofort mutig mit, obwohl in den vergangenen Tagen gleich fünf Stammspieler verletzt oder gesperrt ausgefallen waren und Labbadia seine offensive Dreierreihe komplett neu aufstellen musste. Während RB mit seinem Ballbesitzfußball zu Beginn kaum durchkam, stand Stuttgart stabil und lauerte auf Konter.

Kapitän Wataru Endo fing einen schlampigen Pass von RB-Verteidiger Willi Orban auf Xaver Schlager ab und schickte Startelf-Debütant Thomas Kastanaras (9.) sofort in die Tiefe. Von der Strafraumgrenze scheiterte der 20-Jährige am Leipziger Torwart Janis Blaswich.

Leipzig wurde erst Mitte der ersten Halbzeit zwingender und ging durch einen Stuttgarter Torwartfehler in Führung. Szoboszlais Freistoß aus 32 Metern war wenig gefährlich, aber VfB-Schlussmann Florian Müller griff daneben (25.). Wenig später köpfte Silva (32.) - erneut nach Raum-Flanke - an den linken Außenpfosten.

Szoboszlai trifft erneut, Stuttgart nur noch mit dem Anschluss

Nach der Pause tauchte Stuttgarts Nikolas Nartey (46.) frei vor Leipzigs Torwart Janis Blaswich auf, schoss jedoch knapp daneben. Dann legte Silva einen Klärungsversuch von VfB-Profi Josha Vagnoman per Kopf auf Szoboszlai ab, der den Ball aus der Luft pflückte und ins Netz drosch (49.).

In der 68. Minute kam Stuttgart zum Anschluss: Josko Gvardiols Handspiel führte nach einer Überprüfung am Bildschirm durch Schiedsrichter Felix Zwayer zu einem Strafstoß, den Chris Führich verwandelte (68.). Stuttgart drängte in der Folge auf den Ausgleich, aber Leipzig brachte den Vorsprung über die Zeit.

Im Zweikampf um den Ball: Leipzigs Timo Werner und Hiroki Ito vom VfB Stuttgart Bild: IMAGO / Picture Point LE

Leipzig und Stuttgart zunächst im DFB-Pokal

Bevor es in der Liga weitergeht, ist Stuttgart in Paderborn gefordert (Dienstag, 31.01.2023 um 18 Uhr). Leipzig empfängt einen Tag später die TSG 1899 Hoffenheim (18 Uhr).

Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Leipzig zu Gast in Köln (Samstag, 04.02. um 15.30 Uhr). Stuttgart trifft einen Tag später auf Aufsteiger Werder Bremen (15.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de