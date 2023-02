Nach Elfmeterschießen gegen Monaco Leverkusen im Achtelfinale der Europa League Stand: 23.02.2023 21:56 Uhr

Bayer Leverkusen hat die nächste Runde der Europa League erreicht. Die Werkself gewann am Donnerstagabend beim AS Monaco in einem umkämpften Spiel nach Elfmeterschießen. Den entscheidenden Treffer erzielte Diaby.

Till Krause

In der regulären Spielzeit hatten Florian Wirtz (13.), Exequiel Palacios (21.) und Amine Adli (58.) für die Rheinländer getroffen. Bei Monaco waren Wissam Ben Yedder (19.) und Breel Embolo (85.) erfolgreich.

Damit führte die Werkself nach der regulären Spielzeit zwar mit 3:2 (2:1), musste aber aufgrund der 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen. Dort brachte der Treffer von Moussa Diaby den 5:3-Sieg, nachdem Eliot Matazo für Monaco nur die Latte getroffen hatte.

Bereits am Freitag wird sich entscheiden, auf welches Team die Werkself im Achtelfinale der Europa League trifft. Dann findet die Auslosung der acht Partien statt, die am 9. und 16. März ausgetragen werden.

Nur eine Veränderung im Vergleich zum Hinspiel

Leverkusens Trainer Xabi Alsonso schickte fast dieselbe Elf aufs Feld wie bei der 2:3-Niederlage im Hinspiel. Einzige Änderung war die Hereinnahme von Amine Adli für Nadiem Amiri.

Es entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. Bereits in den ersten Minuten kamen Leverkusen und Monaco jeweils zu gefährlichen Chancen. Und so mussten die Zuschauer im Stade Louis II in Monaco auch nicht lange auf die ersten Tore warten.

Drei frühe Tore

Zunächst gingen die Gäste aus Leverkusen nach einer knappen Viertelstunde in Führung: Frimpong setzte sich auf der rechten Außenbahn gleich gegen zwei Gegenspieler durch und brachte den Ball flach in den Strafraum. Die Hereingabe blockte Torhüter Nübel unglücklich ab, sodass Wirtz den Ball nur noch aus kurzer Distanz über die Linie drücken musste (13.).

Die Führung war allerdings nur von kurzer Dauer. Einmal mehr kamen Leverkusens Probleme in der Defensive zum Vorschein, als Tapsoba sich von Ben Seghir verladen ließ und ihn im Strafraum nur noch mit einem Foul stoppen konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ben Yedder zum 1:1 (19.).

Doch die Leverkusener zeigten sich unbeeindruckt vom schnellen Ausgleich. Keine 120 Sekunden später kam Palacios nach einer Ecke von Wirtz auf Höhe der Strafraumkante an den Ball. Der Mittelfeld-Mann vollendete präzise mit einem Schuss ins kurze Eck zur erneuten Führung für die Werkself (21.). Danach beruhigte sich das Spiel etwas, sodass Leverkusen mit einer verdienten 2:1-Führung in die Halbzeit ging.

Nach der Pause: Wieder Wirtz

Nach der Pause zeigte sich erneut, wie wichtig Florian Wirtz für das Spiel von Bayer Leverkusen ist. Das 19-jährige Top-Talent kam in zentraler Position an den Ball und chipte das Spielgerät perfekt in den Strafraum auf Amine Adli, der aus sieben Metern mit dem Kopf zum 3:1 für Leverkusen traf (58.).

Bayer Leverkusen kontrollierte das Spiel zwar auch in der Folge über weite Strecken, ließ die Gastgeber aber immer wieder gefährlich werden. Ben Yedder scheiterte an der Latte (61.), einen Abschluss von Ben Seghir parierte Hradecky (71.).

Und so war es wenig überraschend, dass den Gastgebern wenige Minuten vor Spielende doch noch der Treffer gelang. Nach einer Flanke kam der eingewechselte Breel Embolo an den Ball und köpfte freistehend aus 10 Metern zum 2:3-Anschlusstreffer für Monaco ein (85.). Erneut sah die Bayer-Defensive nicht gut aus.

Schließlich ging es in die Verlängerung, die recht ereignisarm verlief. Beiden Teams war anzumerken, dass die Kräfte nachließen. Im Elfmeterschießen trafen alle Schützen von Bayer Leverkusen, den entscheidenden Treffer erzielte Moussa Diaby.

Nächster Gegner: SC Freiburg

Für Bayer Leverkusen geht es am Sonntag (17.30 Uhr) weiter: In der Bundesliga müssen die Rheinländer beim Tabellenvierten SC Freiburg ran.

Quelle: sportschau.de