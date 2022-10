Qualifikation zur Fußball-EM 2024 Italien und England treffen aufeinander Stand: 09.10.2022 13:42 Uhr

In der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland kommt es zur Neuauflage des EM-Endspiels von 2021. Titelverteidiger Italien und der EM-Zweite England treffen in der Gruppe C aufeinander.

WDR Logo Sportschau

Das ergab die Auslosung am Sonntag in der Frankfurter Festhalle. Die DFB-Auswahl ist als Gastgeber des Turniers vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 bereits qualifiziert. Anders als etwa Frankreich vor der EM 2016 verzichtete die deutsche Mannschaft auf eine Gastrolle bei der Qualifikation.

Der erste Spieltag der Qualifikation steht vom 23. bis 25. März 2023 an. Die Gruppensieger sowie die zweitplatzierten Teams qualifizieren sich direkt für das Turnier. Im März 2024 werden zudem drei verbleibende Plätze in Playoff-Spielen vergeben.

Frankreich gegen die Niederlande

Auch in der Gruppe B kommt es zum Duell zweier Topteams. Dort bekommt es Weltmeister Frankreich mit den Niederlanden zu tun. Schwere Gegner erwischte Österreich. Das Team von Trainer Ralf Rangnick muss in der Gruppe F unter anderem gegen Belgien und Schweden ran. Etwas mehr Glück hatte Stefan Kuntz mit der Türkei. Stärkste Rivalen in der Gruppe D sind Kroatien und Wales.

Da Russland wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von der Europäischen Fußball-Union für das Turnier ausgeschlossen wurde, kämpfen insgesamt 53 Nationalteams um die 23 freien Startplätze. Belarus war dagegen bei der Auslosung dabei, darf seine Heimspiele aber nur auf neutralen Plätzen ohne Fans bestreiten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin vergebens den Ausschluss von Belarus von der Qualifikation gefordert.

Gruppen im Überblick Gruppe A Gruppe B Gruppe C Spanien Niederlande Italien Schottland Frankreich England Norwegen Irland Ukraine Georgien Griechenland Nordmazedonien Zypern Gibraltar Malta

Gruppe D Gruppe E Gruppe F Kroatien Polen Belgien Wales Tschechien Österreich Armenien Albanien Schweden Türkei Färöer Aserbaidschan Lettland Moldau Estland

Gruppe G Gruppe H Gruppe I Ungarn Dänemark Schweiz Serbien Finnland Israel Montenegro Slowenien Rumänien Bulgarien Kasachstan Kosovo Litauen Nordirland Belarus San Marino Andorra

Gruppe J Portugal Bosnien und Herzegowina Island Luxemburg Slowakei Liechtenstein

Das Eröffnungsspiel der Endrunde steigt in München, das Finale in Berlin. Weitere Spielorte sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart.

Quelle: sportschau.de