Fußball-Bundesliga Mainzer Torfestival gegen Mönchengladbach

Der 1. FSV Mainz 05 hat zum Auftakt des 22. Spieltags einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert. Die Borussia landete nach dem Sieg gegen den FC Bayern unsanft auf dem Boden der Tatsachen.

Die Mainzer feierten den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen und kletterten mit 32 Punkten vorerst auf den siebten Rang. Mönchengladbach bleibt mit 29 Punkten im Tabellen-Mittelfeld stecken.

Nach einer schwergängigen Anfangsphase beider Teams sorgte Jae-sung Lee für das erste Highlight: Nach dem Ballverlust von Gladbachs Nico Elevdi schaltete der Koreaner am schnellsten und verwertete die Flanke von Danny da Costa per Kopf zur Mainzer Führung (25.).

Vier Gegentore, Omlin verletzt - gebrauchter Abend für Gladbach

Im Anschluss verloren die Mönchengladbacher auch noch ihren Keeper Jonas Omlin, der sich ohne erkennbare Einwirkung eines Gegners am Oberschenkel verletzte. Ersatzmann Tobias Sippel musste nach einer halben Stunde in den Kasten.

Kurz nach dem Seitenwechsel dann der nächste Schock für die Borussia: Marcus Ingvartsen erhöhte nach einem erneut starken Pressing der Mainzer auf 2:0 (49.). Ludovic Ajorque (72.) sorgte dann mit seinem ersten Tor im Mainzer Trikot für das 3:0 und die Vorentscheidung. Nelson Weiper legte in der Nachspielzeit den vierten Treffer nach - und sorgte zwei Tage nach Aschermittwoch für eine Fortsetzung des Mainzer Karnevals.

Gladbach nach Bayern-Gala nicht wiederzuerkennen

Gladbach dagegen sucht weiter nach der Konstanz. Einmal mehr verpasste es die völlig enttäuschende Borussia, erstmals in dieser Saison zwei Siege in Serie einzufahren - mehr als graues Mittelmaß scheint derzeit nicht möglich.

"0:4, das ist definitiv eine Klatsche, extrem bitter", sagte Mittelfeld-Routinier Christoph Kramer nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon. Kramer hatte aber auch keine Erklärung gegen Gladbachs wiederkehrende Schwächeanfälle, vor allem auswärts - und versuchte die Misere mit Humor zu nehmen: "Wenn ich ein Rezept habe, wie wir mehr Konstanz in unsere Leistungen bringen können, dann melde ich mich nochmal."

Coach Daniel Farke vertraute in Mainz genau der Startelf, die am vergangenen Spieltag noch den FC Bayern beim 3:2-Sieg düpiert hatte. Doch vom Schwung aus der Vorwoche war bei den Borussen wenig zu sehen. Das Team um den zuletzt starken Nationalspieler Jonas Hofmann leistete sich viele Fehlpässe, blieb bis auf einen Abschluss von Manu Kone (18.) harmlos - und wackelte dafür in der Defensive: Der schwache Elvedi vertändelte den Ball, da Costa flankte präzise auf Lee, der mit einem platzierten Kopfball zur Führung vollendete.

Nächstes Mainzer Torfestival

Denkbar schlecht startete die Borussia auch nach der Pause. Bei Ajorques Abschluss parierte Sippel noch, den Abstauber vollendete Ingvartsen eiskalt. Gladbach kam im Anschluss zwar durch Hannes Wolf (52.) und Marcus Thuram (69.) endlich zu Gelegenheiten, zweimal war jedoch Mainz-Keeper Robin Zentner zur Stelle. Ansonsten blieb das große Aufbäumen bei den Gästen aus. Mainz konterte immer wieder - und feierte am Ende das nächste Torfestival vor eigenem Publikum: In den vergangenen drei Heimspielen durften die Mainzer Fans über zwölf Treffer jubeln.

Mainz zu Hause gegen Hoffenheim

Auch am 23. Spieltag darf der 1. FSV Mainz 05 wieder zu Hause antreten, dann geht es gegen 1899 Hoffenheim (Samstag, 04.03.2022 um 15.30 Uhr). Zur gleichen Zeit empfängt Borussia Mönchengladbach den SC Freiburg.

Quelle: sportschau.de