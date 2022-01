Fußball-Bundesliga Gladbach jubelt in München Stand: 07.01.2022 22:24 Uhr

Bayern München hat zum Rückrundenstart in einer teilweise wilden und von Fehlern geprägten Partie gegen Borussia Mönchengladbach verloren.

Von Jörg Strohschein

Es ging ein Jubelschrei durch die fast leere Münchner Arena. Die Spieler von Borussia Mönchengladbach rissen jubelnd ihre Arme hoch und feierten am Freitagabend (07.01.2022) ihren 2:1-Auswärtserfolg beim FC Bayern München. Nach ihrem spektakulären 5:0-Erfolg im DFB-Pokal Ende Oktober in der zweiten Runde des DFB-Pokals war dieser Erfolg bereits der zweite Sieg des Teams vom Niederrhein gegen den Rekordmeister in dieser Saison.

WDR Logo Sportschau

Robert Lewandowski traf zur Führung für die Bayern (18. Minute), Florian Neuhaus (27.) und Stefan Lainer (31.) drehten die Partie.

Viele Ausfälle beim Rekordmeister

Trainer Julian Nagelsmann stand nur eine sehr begrenzte Auswahl an einsatzfähigen Spielern zur Verfügung. Gleich neun Spieler fielen aufgrund eines positiven Corona-Tests bei den Münchnern aus, darunter etliche Stammspieler wie Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Kingsley Coman oder Leroy Sané.

Da zudem auch Eric-Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr (beim Afrika-Cup) sowie Leon Goretzka und Josip Stanišić verletzungsbedingt ausfielen, trat der Rekordmeister mit einem extrem ausgedünnten Aufgebot an. Joshua Kimmich gab nach zwei Monaten Corona-Zwangspause ein eher durchschnittliches Comeback.

Lewandowski trifft zur Bayern-Führung

Die Münchner bestimmten trotzdem in den ersten 25 Minuten das Geschehen und waren das deutlich gefährlichere Team. Lewandowski war mal wieder der auffälligste Angreifer der Bayern. Nach 14 Minuten prüfte der Pole Yann Sommer das erste Mal. Diesen Versuch konnte der Gladbach-Torhüter noch parieren.

Drei Minuten später zappelte die Kugel allerdings zur Führung des FCB im Gladbacher Netz. Lewandowski ließVerteidiger Nico Elvedi stehen und schloss aus 13 Metern mit großer Wucht ins rechte Eck ab. Die Bayern dominierten auch in der Folge. Dennoch gelang den Gladbachern nach 27 Minuten der überraschende Treffer zum Ausgleich.

Gladbach kämpft sich ins Spiel

Neuhaus kam in der unsortierten Bayern-Abwehr eher zufällig an den Ball und konnte Torhüter Sven Ullreich völlig ungedeckt aus zwölf Metern zum 1:1 überwinden. Ab diesem Moment fasste das Team vom Niederrhein neuen Mut - und ging sogar in Führung.

Lainer schraubte sich nach einem Eckball hoch und nickte den Ball nur vier Minuten später zum 2:1 ein. Zwei Treffer mit bis zu diesem Zeitpunkt zwei Torschüssen zeugten von einer beachtlichen Effektivität der Gäste.

Es entwickelte sich ein offenes und teilweise wildes Spiel, bei dem das Team von Trainer Julian Nagelsmann zunehmend Probleme bekam. Neuhaus und auch Angreifer Breel Embolo scheiterten kurz vor der Pause jeweils am glänzend parierenden FCB-Torhüter Ulreich. Lewandowski hatte dennoch den Ausgleich auf dem Fuß, traf fast von der Grundlinie aber nur den Pfosten des Gladbacher Tores.

Druckphase der Bayern

Mit Wiederbeginn versuchten die Bayern möglichst schnell den Ausgleich zu erzielen. Musiala (55.) scheiterte jedoch zunächst an Sommer. Und auch der insgesamt wenig auffällige Thomas Müller (59.) sowie Kimmich (60.) brachten den Ball aus jeweils aussichtsreicher Position nicht am Gladbacher Torhüter vorbei. Lewandowski traf kurz darauf erneut nur das Gehäuse des Gladbacher Tores (62.).

Das Team von Trainer Adi Hütter überstand diese Druckphase der Bayern mit Glück und Geschick unbeschadet und das Team konzentrierte sich in der Folge vor allem darauf, einen Gegentreffer zu verhindern. Den Bayern fehlte an diesem Abend die in der Bundesliga sonst so gefürchtete Durchschlagskraft und Souveränität vor dem gegnerischen Tor.

Gladbach gegen Leverkusen, Bayern in Köln

Am kommenden Samstag muss der FC Bayern beim 1.FC Köln (15.30 Uhr) antreten. Das Team vom Borussia Mönchengladbach empfängt Bayer 04 Leverkusen (18.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de