Fußball-Bundesliga Dortmund übernimmt Tabellenspitze Stand: 02.09.2022 23:14 Uhr

Borussia Dortmund ist am Freitagabend (02.09.22) nach einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg gegen 1899 Hoffenheim wenigstens über Nacht an die Spitze der Fußball-Bundesliga gezogen.

Dortmunds Führungstreffer durch Mario Reus ging ein Traumzuspiel von Julian Brandt voraus: Jamie Bynoe-Gittens spielte den Ball aus dem linken Halbfeld in die Mitte zu Brandt der ihn mit einem Kunststückchen direkt in den Laufweg des startenden Reus weitertransportierte. Der ebenfalls parat stehende Jude Bellingham verfehlte zum Glück für die Borussia, Reus verwandelte souverän aus kurzer Distanz und unhaltbar für Oliver Baumann im Kasten der Gäste.

Hoffenheim bekam weiterhin kaum Zugriff aufs Spiel und musste fast das 0:2 hinnehmen: Über Bellingham und Reus bediente Anthony Modeste Bynoe-Gittens mit einem perfekten Querpass. Der Youngster musste aus sechs Metern eigentlich nur noch einschieben, traf den Ball aber nicht richtig (23.). Auch Reus verfehlte das Tor der Gäste nachdem Thomas Meunier Bellingham passgenau anspielte, der Engländer für Reus mit der Hacke abtropfen ließ.

Hoffenheim im zweiten Spielabschnitt verbessert

Nach der Pause, in der Trainer André Breitenreiter bei der TSG drei personelle Wechsel vorgenommen hatte, begann Dortmund wieder engagierter. Doch schnell konnten sich die Gäste aus dem Kraichgau mehr Spielanteile und vor allem Torsituationen erarbeiten. Doch Georgino Rutter (53.) und André Kramaric (60.) verfehlten aus der Distanz.

Hoffenheim hoffte auf den Ausgleichstreffer, schaffte es aber nicht, durch Lücken in der gut sortierten BVB-Abwehr zu weiteren Tormöglichkeiten zu kommen. Auch die Einwechslung von TSG-Angreifer Munas Dabbur brachte nicht den gewünschten Erfolg. Modeste hatte die letzte Großchance der Partie, als er ein etwas ungenaues Zuspiel von Thorgan Hazard per Fernschuss verwertete, aber verzog.

BVB monatelang ohne Dahoud, auch Bynoe-Gittens verletzt

Vor der Partie gab Dortmund bekannt, dass die Mannschaft monatelang und womöglich sogar bis zur WM-bedingt frühen Winterpause auf Mahmoud Dahoud verzichten muss. Der Mittelfeldspieler muss an seiner zweimal herausgesprungenen Schulter operiert werden. "Er wird bis November leider nicht mehr spielen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitagabend im Vorfeld des Liga-Heimspiels gegen die TSG Hoffenheim bei DAZN. "Es ging einfach nicht mehr, deswegen hat er sich nach Rücksprache mit den Ärzten entschlossen, die Schulter operieren zu lassen."

"Die Schulter war raus, auch bei Jamie Bynoe-Gittens, es ist unglaublich", sagte Dortmunds Coach Edin Terzic nach dem Sieg frustriert: "Das war ja kein Zusammenstoß, bei dem zwei LKW aufeinander zu rasen. Das sah doch eigentlich harmlos aus." Allerdings: Bynoe-Gittens musste kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden, nach einem Zweikampf an der Seitenlinie baumelte seine Schulter zunächst haltlos an seinem Körper herunter. Die Schmerzen waren heftig. "Noch wissen wir nicht, was das für ihn bedeutet", sagte Terzic.

Dortmund zum Spitzenspiel in Leipzig

Am 6. Spieltag muss Borussia Dortmund zum Spitzenspiel auswärts nach Leipzig reisen (Samstag, 10.09.2022 um 15.30 Uhr). Die Hoffenheimer empfangen am selben Tag den 1.FSV Mainz 05 (15.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de