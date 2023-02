1:1 in Freiburg Leverkusen erkämpft Remis Stand: 26.02.2023 17:22 Uhr

Der SC Freiburg hat sich im Duell der Europa-League-Teilnehmer mit 1:1 (1:0) von Bayer Leverkusen getrennt. Vincenzo Grifo brachte den SC per direkt verwandeltem Freistoß in Führung (29.). Sardar Azmoun stellte mit seinem ersten Bundesliga-Tor den Ausgleich her (67.).

Freiburg verpasste mit dem Remis den Sprung unter die Top vier der Tabelle und ist mit 41 Zählern nun Fünfter. Der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund beträgt fünf Punkte. Leverkusen verharrt mit 28 Punkten im Mittelfeld der Liga.

Freiburg trifft mal wieder per Standard

Die Gastgeber übernahmen zu Beginn das Kommando und erarbeiteten ein Übergewicht. Die beste Torchance hatte Grifo nach rund 15 Minuten. Und der Italiener stand auch nach einer halben Stunde im Mittelpunkt: Einen Freistoß zirkelte er wunder bar an den Innenpfosten und von dort ins Netz.

Im Anschluss wurde Leverkusen deutlich stärker, Freiburg zog sich zunehmend zurück. Aber weder Moussa Diaby (37/45.), Kerem Demirbay (39.) noch Jeremie Frimpong (40.) brachten die Kugel bei guten Chancen im SC-Tor unter.

Sehenswerter Bayer-Ausgleich

Zur Pause brachte Beyer-Coach Xabi Alonso Hoffnungsträger Florian Wirtz für Adam Hlozek in die Partie. Erstmal veränderte das wenig, die Breisgauer standen defensiv wieder sicherer als in der Schlussphase des ersten Durchgangs. Es brauchte einen Geisteblitz für den Ausgleich: Mitchell Bakker flankte mit dem Außenrist auf den zweiten Pfosten, wo Azmoun volley einschoss.

Vier Minuten später wäre Freiburg fast wieder vorne gewesen: Erst scheiterte Philipp Lienhart an Bayer-Torhüter Lukas Hradecky, dann traf Lucas Höler den Pfosten. In der Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg. Die beste Chance hatte Bayers Patrik Schick mit einem Kopfball an das rechte Aluminium in der Nachspielzeit.

Freiburg in Gladbach, Leverkusen gegen die Hertha

Am 23. Spieltag ist Freiburg auswärts bei Borussia Mönchengladbach gefordert (Samstag, 04.03.2022 um 15.30 Uhr). Einen Tag später empfängt Leverkusen die Hertha aus Berlin (15.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de