Formel-1-Auftakt Saisonstart nach Bahrain verlegt

Der Saisonauftakt der Formel 1 am 21. März in Australien fällt ebenso der Corona-Pandemie zum Opfer wie das Rennen in China. Die Saison soll nun Ende März in Bahrain starten.

Die Formel 1 startet erst Ende März in Bahrain in die neue Saison. Wegen der Corona-Pandemie musste die Motorsport-Serie den geplanten Auftakt im australischen Melbourne absagen und das Rennen auf November verschieben. Zudem wurde der Grand Prix in China vorerst abgesagt, wie die Formel 1 am Dienstag mitteilte.

Imola rückt erneut in den F1-Kalender

Die beiden Läufe in Australien und China sollen in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden. Zudem soll Imola, das bereits im vergangenen Jahr während der Corona-Turbulenzen eingesprungen war, erneut einen WM-Lauf ausrichten.

Wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr, soll Imola den Termin von Schanghai übernehmen. Die zweite Lücke könnte am 2. Mai Portimao/Portugal füllen. Saisonbeginn ist nun am 28. März der Große Preis von Sakhir in Bahrain.

Formel 1 plant weiter mit 23 Rennen

Wegen der Corona-Pandemie fanden in der vergangenen Saison statt der geplanten 22 Rennen nur 17 statt. In diesem Jahr ist die Rekordzahl von 23 Rennen geplant, dieses Ziel soll weiter Bestand haben.

In Australien gelten im Kampf gegen Covid-19 strenge Beschränkungen. China kämpft derzeit gegen einen neuen Ausbruch der Pandemie.

Mick Schumacher muss sich wohl gedulden

Und so muss wohl auch Mick Schumacher noch etwas länger auf sein Debüt in der Formel 1 warten. Er war nach seinem Titelgewinn in der Formel 2 in die Motorsport-Königsklasse aufgestiegen. Rund 30 Jahre nach dem ersten Formel-1-Rennen seines Vaters Michael soll er für den Rennstall Haas sein Debüt feiern. Neben Sebastian Vettel (Aston Martin) wird Schumacher der zweite deutsche Fahrer in der Formel 1 sein.

Quelle: sportschau.de