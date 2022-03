Formel-1-Qualifying Unfall von Schumacher - Pérez sichert sich Pole Stand: 26.03.2022 21:02 Uhr

Sergio Pérez hat das Formel-1-Qualifying in Saudi-Arabien gewonnen. Für Lewis Hamilton war die Session früh vorbei. Mick Schumacher hatte einen schweren Unfall - und offenbar doch Glück im Unglück.

Der 32 Jahre alte Mexikaner Pérez verwies mit 25 Tausendstelsekunden Vorsprung Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Hinter dem Sieger des Formel-1-Auftaktrennens vor einer Woche in Bahrain landete dessen Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz am Samstag (26.03.2022) in der Qualifikation auf dem ultraschnellen Kurs von Dschidda auf Platz drei. Weltmeister Max Verstappen kam auf den vierten Rang im zweiten Red Bull.

Frühes Aus für Hamilton

Für Rekordweltmeister Lewis Hamilton war völlig überraschend bereits im ersten Durchgang der K.o.-Ausscheidung Schluss. Der 37 Jahre alte Brite schaffte es im Mercedes nicht über den 16. Platz hinaus. "Das tut mir so leid, Jungs", funkte Hamilton an die Box. Nico Hülkenberg, der erneut den erkrankten Sebastian Vettel bei Aston Martin vertrat, belegte Rang 18.

Entwarnung nach Schumacher-Unfall

Mick Schumacher hingegen hatte es im Haas in den zweiten Durchgang geschafft, dort krachte er mit hoher Geschwindigkeit seitlich in die Streckenbegrenzung. Das Auto des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde quer über die Strecke geschleudert und kam dann schwer beschädigt zum Stillstand.

Es folgte bange Minuten, ehe der Rennstall Haas vorsichtig Entwarnung gab. Es gehe dem 23-Jährigen körperlich gut, teilte ein Sprecher des Haas-Teams mit. Wenige Minuten später sagte Teamchef Günther Steiner dem Sender "Sky": "Mick ist bei vollem Bewusstsein, er hat mit seiner Mutter gesprochen. Er hat keine äußerlichen Verletzungen. Jetzt macht er einen Sicherheitscheck im Krankenhaus. Mick geht es gut, das ist das Wichtigste."

Mick Schumacher wurde dennoch per Helikopter zur Vorsicht ins King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda geflogen. Das Rennen war zwischenzeitlich für eine knappe Stunde unterbrochen. In der Ergebnisliste der Qualifikation wurde er auf Platz 14 geführt. Ob er an diesem Sonntag (19.00 Uhr) starten kann, ist aber noch offen.

