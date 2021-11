Fußball Xavi wird neuer Trainer des FC Barcelona Stand: 06.11.2021 11:00 Uhr

Xavi soll Barça als neuer Trainer aus der Krise führen, es wird keine leichte Aufgabe. Dabei wäre die Rückkehr des Vereinshelden beinahe noch gescheitert - es ging, natürlich, auch ums Geld.

Xavi Hernández Bild: Robin Townsend/EFE/dpa

Xavi sei für die laufende Spielsaison und die beiden anschließenden verpflichtet worden, stand in einer in der Nacht zu Samstag (06.11.2021) auf der Internetseite des FC Barcelona veröffentlichten Erklärung. Er werde im Laufe des Wochenendes in Barcelona eintreffen und am Montag offiziell vorgestellt werden. Weitere Details enthielt die Mitteilung nicht.

Fünf Millionen Euro Ablöse für Al Sadd

Bei den Gesprächen einer Delegation des katalanischen Klubs unter Leitung von Vizepräsident Rafael Yuste in Doha war es nach Medienberichten um die Zahlung von fünf Millionen Euro gegangen. Die standen Xavis derzeitigem Arbeitgeber Al Sadd den Informationen nach im Falle einer vorzeitigen Beendigung des eigentlich bis 2023 laufenden Trainervertrages zu.

Barça habe die Zahlung zunächst abgelehnt, hieß es. Nun solle die Summe zu gleichen Teilen vom FC Barcelona und Xavi aufgebracht werden, schrieb die spanische Zeitung "Mundo Deportivo".

Ein Scheitern lag in der Luft

Kurzzeitig hatte es zuvor gar so ausgesehen, als ob die Verhandlungen scheitern könnten. Al-Sadd-CEO Turki Al-Ali hatte am Freitag auf Twitter geschrieben: "Al Sadd ist nach der Zahlung der im Vertrag vereinbarten Summen mit Xavis Wechsel nach Barcelona einverstanden." Xavi sei ein bedeutender Teil der Geschichte von Al Sadd, und der Klub wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg, betonte Al-Ali. Alles schien schon eingetütet.

Nur etwa eineinhalb Stunden später aber berichtete "Mundo Deportivo", Vertreter des FC Barcelona seien über die Erklärung verärgert. Der Klub sei nicht bereit, die geforderte Summe zu zahlen. Es waren aufregende Stunden für alle, die es mit Barcelona halten. Und das Ende war ein positives.

Über Träume und die Realität

Xavi hatte zwischen 1998 und 2015 für Barca gespielt und mit dem Klub vier Mal die Champions League gewonnen. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er Welt- und Europameister. Nun tritt er die Nachfolge des geschassten Trainers Ronald Koeman an. Auf den 41-Jährigen wartet die schwere Aufgabe, den Traditionsklub aus der sportlichen Krise nach dem Weggang von Superstar Lionel Messi zu führen.

"Ich habe große Lust, nach Hause zurückzukehren", hat Xavi kürzlich gesagt. Soviel zu Träumen, die in Erfüllung gehen. Nun beginnt eine Phase, in der es eher nicht mehr um das Träumen geht, die Realität ist keine nach der Vorstellung des FC Barcelona. In der Liga steht der Klub nur im Mittelfeld der Tabelle, Geld ist knapp und die Stimmung war auch schon mal besser.

