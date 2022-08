European Championships Parakanutin Edina Müller holt Goldmedaille Stand: 21.08.2022 11:24 Uhr

Zum Auftakt des letzten Tags der European Championships in München hat es bei den Kanu-Wettbewerben zweimal Gold für Deutschland gegeben.

Im Kajak-Zweier über 1000 Meter setzten sich die Weltmeister Tamas Grossmann und Martin Hiller durch und holten den nächsten Titel. Sie feierten einen Start-Ziel-Sieg vor Spanien und Italien. Im Gegensatz zur WM in Kanada war es diesmal knapper. Die Iberer lagen 0,693 s zurück, die Italiener 1,250.

Parakanutin Edina Müller hatte mit Europarekord Gold über 200 Meter in der Klasse KL1 geholt. Die Paralympics-Gewinnerin und Weltmeisterin startete stark und gewann mit 1,595 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Eleonora de Paolis. Dritte wurde Maryna Mazhula (Ukraine/+ 1,883 s). Müller hatte bereits bei den Paralympics 2012 in London Gold erreicht - damals im Rollstuhlbasketball.

Felicia Laberer wurde im Kajak-Einer über 200 Meter nach einem verpatzten Start ebenso Vierte wie Anja Adler. Die Hallenserin in der Klasse KL2 hatte auf diese undankbare Platzierung eigentlich gar keine Lust gehabt. Die Berlinerin Laberer startet in der Klasse mit der geringsten Einschränkung, der KL3. Anas Al Khalifa belegte in der KL1 Rang fünf.

Insgesamt stehen heute 15 Medaillen-Entscheidungen mit deutscher Beteiligung auf der Regattastrecke in München-Oberschleißheim an.

