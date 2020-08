Europa League So läuft das Finalturnier in NRW

Innerhalb von nur elf Tagen absolvieren acht Teams das Finalturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es den Überblick über den Modus, die Spielorte und Besonderheiten in Corona-Zeiten.

Elf Tage, acht Teams und vier Spielorte. Das Finalturnier der Europa League bietet einige Besonderheiten. Den Auftakt am Montag macht der einzig verbliebene deutsche Vertreter. Bayer 04 Leverkusen trifft in Düsseldorf auf Inter Mailand.

Das Viertelfinale

Montag, 10. August (21 Uhr) in Düsseldorf

Inter Mailand (ITA) - Bayer 04 Leverkusen

Montag, 10. August (21 Uhr) in Köln

Manchester United (ENG) - FC Kopenhagen (DEN)

Dienstag, 11. August (21 Uhr) in Gelsenkirchen

Schachtjor Donezk (UKR) - FC Basel (SUI)

Mittwoch, 12. August (21 Uhr) in Duisburg

Wolverhampton Wanderers (ENG) - FC Sevilla (ESP)

Das Halbfinale

Sonntag, 16. August (21 Uhr) in Köln

Wolverhampton / Sevilla - ManUnited / Kopenhagen

Montag, 17. August (21 Uhr) in Düsseldorf

Inter Mailand / Leverkusen - Donezk / Basel

Das Finale

Freitag, 21. August (21 Uhr) in Köln

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Der Modus

Es gibt kein Hin- und Rückspiel, bei den Spielen handelt es sich um K.o.-Duelle. Bei Unentschieden nach 90 Minuten folgt Verlängerung, bei Unentschieden nach 120 Minuten gibt es Elfmeterschießen.

Die Spielorte

Gespielt wird in Köln, Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen. Wobei in der Arena auf Schalke lediglich einmal gespielt wird, in Köln drei Mal. Manchester United beispielsweise würde drei Mal in Köln auflaufen, sollte der englische Rekordmeister das Finale erreichen. Die Red Devils gehören neben Inter Mailand und dem FC Sevilla zu den Topfavoriten auf den Titel.

Die Unterkünfte

Mehreren Medienberichten zufolge werden folgende Unterkünfte für die ersten Begegnungen des Finalturniers in Anspruch genommen:

Manchester United: Steigenberger Hotel (Köln)

FC Kopenhagen: Radisson Blu Hotel (Köln)

Inter Mailand: Hyatt Regency (Düsseldorf)

Bayer Leverkusen: Meliá (Düsseldorf)

FC Sevilla: Lindner Congress Hotel (Düsseldorf)

Wo sich Schachtjor Donezk, der FC Basel und die Wolverhampton Wanderers einquartieren, ist aktuell noch unklar. Sollte ein Team weiterkommen und in der nächsten Runde in einem anderen Stadion spielen, sind Wechsel der Unterkünfte nicht ausgeschlossen.

Die Besonderheiten

Alle Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, zudem sind auch nur vergleichsweise wenige Medienvertreter*innen zugelassen in den Stadien. Die UEFA schottet die Teams und Verantwortlichen während der Corona-Pandemie weitgehend ab. An oberster Stelle steht die Durchführung des Turniers - unter Bedingungen, wie man sie schon aus der Bundesliga kennt.

Die UEFA streicht alle Gelben Karten schon nach dem Achtelfinale (vorher Viertelfinale). Ist ein Spieler aufgrund einer Verwarnung im Achtelfinale allerdings im Viertelfinale gesperrt, so wird diese Sperre auch umgesetzt. Deshalb wird Mittelfeldspieler Charles Aranguiz Bayer gegen Inter noch gelbgesperrt fehlen.

Die Klubs können maximal drei neue Spieler melden, sofern diese seit 3. Februar national spielberechtigt sind. Leverkusen nutzte diese Option, um Toptalent Florian Wirtz nachzumelden.

Sollte Bayer 04 Leverkusen das Finalturnier gewinnen, gäbe es - weil sich der Sieger für die Königsklasse in der Saison 2020/21 qualifziert - ein fünftes deutsches Team in der Champions League. Das gleiche gilt bei Wolverhamptons Sieg für die Premier League. Sollte ein Team die Euro League gewinnen, das bereits über die Liga für die Champions League qualifiziert ist, würde das nicht bedeuten, dass der Zweitplatzierte diesen Platz einnimmt.

