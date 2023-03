Europa League Union Berlin wendet Schlappe ab Stand: 09.03.2023 21:12 Uhr

Beim Wiedersehen mit Royal Union Saint-Gilloise hat der 1. FC Union Berlin im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (09.03.2023) eine erneute Pleite knapp verhindert. Der Dritte der Bundesliga schoss gegen den Tabellenzweiten aus Belgien in der Schlussphase den Treffer zum 3:3 (1:1). Damit haben die Köpenicker beim Rückspiel in einer Woche alle Chancen, noch ins Viertelfinale einzuziehen.

Mit einem abgefälschten Fernschuss hatte Victor Boniface die Gäste in Führung gebracht (28.), allerdings konnte Josip Juranović noch vor der Pause dank eines platziert getreteten Freistoßes ausgleichen (42.). Nach der Halbzeit gelang Yorbe Vertessen der erneute Führungstreffer für die Belgier (58.). Dann verwandelte Robin Knoche einen Handelfmeter (69.), ehe erneut Boniface die dritte Torchance der Gäste verwertete (72.). Der eingewechselte Sven Michel bewahrte den Berlinern mit seinem späten Treffer noch alle Hoffnungen fürs Erreichen des Viertelfinals (89.).

"Wir bleiben positiv. Es war nicht alles schlecht", sagte Kapitän Christopher Trimmel bei RTL+, bemängelte dabei aber individuelle Fehler - auch eigene. Auch Innenverteidiger Robin Knoche sprach die Defizite offen an: "Wir haben uns bei zweieinhalb der drei Gegentore zu dumm angestellt. Das darf uns nicht passieren, gerade zu Hause. Im Endeffekt wäre mehr drin gewesen."

Unglückliche belgische Führung

Die Führung der Gäste fiel unglücklich: Trotz eines guten Starts der Unioner blieben Torchancen Mangelware. Im Schneetreiben von Berlin zog Boniface nach einer knappen halben Stunde aus 20 Metern halblinker Position ab. Kevin Behrens versucht, den Schuss zu blocken, fälschte ihn aber stattdessen zu einer Bogenlampe ab, die unhaltbar für Keeper Frederik Rønnow im rechten Winkel einschlug.

Union musste sich kurz schütteln, verlor insgesamt aber seinen roten Faden nicht. Nach einem klaren und zurecht nicht gegebenen Abseitstor von Behrens erarbeiteten sich die Berliner einen Freistoß gegen die tief stehende Viererkette der Gäste. Josip Juranović legte sich den Ball zurecht und ließ die Fans der Köpenicker jubeln: Sein direkter Versuch segelte zum Ausgleich in die Maschen des Tores von Saint-Gilloise.

Trimmels Fauxpas

Auch nach der Pause ließen beide Teams aussichtsreiche Torchancen vermissen. Erst als Unions Käpitän Christopher Trimmel im Mittelfeld ein katastrophaler Fehlpass unterlief, kamen die Belgier zur ersten Einschussmöglichkeit in Spielabschnitt zwei. Und Vertessen ließ sich diese Chance nicht entgehen.

Erneut kämpften sich die "Eisernen" zurück in die Partie und schafften per Handelfmeter den verdienten Ausgleich durch Knoche, der allerdings den Nachschuss nehmen musste, nachdem Anthony Moris im Tor der Gäste zuerst pariert hatte. Doch die Erleichterung der Hauptstädter währte nicht lange. Denn einen erneuten Konter schloss Saint-Gilloise wieder erfolgreich ab - es war erst die dritte Torchance der Gäste, die erneut Boniface eiskalt ausnutzte.

Sven Michel lässt Union jubeln

Mit der nie nachlassenden Unterstützung der Berliner Fans erzielte der kurz zuvor eingewechselte Sven Michel in der 89. Minute den Ausgleich. Einen langen Ball verwertete der Joker mit einem strammen Schuss ins Netz. Michel war es auch, der das deutsche Team beim Rückspiel in der Gruppenphase zum Sieg geschossen hatte.

Das Rückspiel in Belgien wird am 16. März 2023 um 21.00 Uhr angepfiffen. Union tritt zuvor am Sonntag beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 19.30 Uhr, Liveticker bei sportschau.de) an.

