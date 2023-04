Europa League Leverkusen fertigt Saint-Gilloise ab Stand: 20.04.2023 23:05 Uhr

Bayer Leverkusen steht im Halbfinale der Europa League. Im Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise bot der Bundesligist eine überzeugende Vorstellung und setzte sich nach dem 1:1 im Hinspiel mit 4:1 (2:0) durch.

Moussa Diaby (2.), Mitchel Bakker (37.), Jeremie Frimpong (60.) und Adam Hlozek (79.) erzielten am Donnerstagabend in Anderlecht die Tore für den Bundesligisten, der als letztes deutsches Team noch im Europapokal vertreten ist. Für die Gastgeber hatte Casper Terho (65.) zwischenzeitlich verkürzt. Saint-Gilloise, aktuell Zweiter der belgischen Liga, hatte im Achtelfinale Union Berlin aus dem Wettbewerb gekegelt.

Bayer nun gegen die Roma

Im Europa-League-Halbfinale trifft Leverkusen auf die AS Rom, die Feyenoord Rotterdam bezwang. Das Hinspiel findet am 11. Mai in Rom statt, das Rückspiel in Leverkusen am 18. Mai.

"Die Belgier haben nie aufgegeben, und beim 3:1 sind wir ganz schön geschwommen", gab Robert Andrich bei RTL unumwunden zu, "aber durch das 4:1 haben wir den Deckel draufgemacht."

"Es hat heute Spaß gemacht", freute sich Spielmacher Florian Wirtz. "Es war ziemlich früh schon fast klar, dass wir weiterkommen. Dadruch war der Druck ein bisschen weg. Wir sind einfach froh, weitergekommen zu sein."

Wirtz wieder in der Startelf

Leverkusen musste auf den argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios (Oberschenkelverletzung) verzichten, für ihn lief im Mittelfeld Nadiem Amiri auf. Zudem standen nach dem 0:0 beim VfL Wolfsburg wieder Jonathan Tah, Bakker und Wirtz für Odilon Kossounou, Kerem Demirbay und Sardar Azmoun in der Startelf.

Bereits nach 69 Sekunden gelang den Gästen die Führung. Auf Druck von Hlozek und Wirtz landete der Ball nach einem unglücklichen Klärungsversuch von Senne Lynen beim durchgestarteten Diaby (2.), der an Saint-Gilloise-Keeper Anthony Moris links vorbeizog und aus spitzem Winkel einschob.

Leverkusen verteidigte diszipliniert und nahm den Belgiern das Tempo im Angriff. Auf der Gegenseite gelang es Bayer immer wieder, mit schnellen Vorstößen torgefährlich zu werden. Nach einer flachen Hereingabe von Linksverteidiger Bakker verpassten Hlozek (22.) am ersten Pfosten und dann Diaby ganz knapp den nächsten Leverkusener Treffer.

Leverkusen eiskalt, Bakker legt nach

Dieser gelang Bayer eine Viertelstunde später mit einem sehenswerten Spielzug. Nach einem Doppelpass mit Wirtz am Mittelkreis trieb Diaby den Ball nach vorne und passte rechts raus zu Hlozek. Der Tscheche schlug eine butterweiche Flanke auf Bakker (37.), der per Direktabnahme auf 2:0 erhöhte.

Leverkusens Mitchel Bakker (M.) bejubelt mit seinen Teamkollegen das 2:0 Bild: IMAGO / Belga

Erst kurz vor der Halbzeitpause kam Saint-Gilloise zu seiner ersten nennenswerten Möglichkeit. Ein Freistoß von Teddy Teuma landete auf dem Kopf von Koki Machida (43.), der das Bayer-Gehäuse aber um etwa einen Meter verfehlte.

Frimpong erhöht nach Fehlpass von Torhüter

Saint-Gilloise startete druckvoll in die zweite Halbzeit, es mangelte den Belgiern aber an Präzision. In der 60. Minute lief Bakker in vollem Tempo Union-Torwart Moris an, der unter Druck einen Fehlpass in die Füße von Leverkusens Frimpong (60.) spielte. Dieser erzielte aus halbrechter Position ohne Mühe das 3:0 für Bayer.

Doch die Hausherren gaben nicht auf und antworteten kurz darauf. Nach einer Flanke von Loic Lapoussin von links in den Rückraum nahm Terho (65.) den Ball an und setzte ihn rechts ins Tor. Die Belgier machten weiter Druck, Victor Boniface (67.) und Lynen (75.) vergaben gute Chancen.

Hlozek macht den Deckel drauf

Schließlich sorgte Leverkusen für die Entscheidung. Der sehr starke Bakker bediente im Strafraum Diaby, der noch an Moris scheiterte - den Nachschuss versenkte Hlozek (79.) aber im Tor.

Leverkusens Adam Hlozek zeigt beide Daumen hoch im Spiel gegen Union Saint-Gilloise. Bild: IMAGO/Panoramic International/Nico Vereecken

Leverkusens Trainer Xabi Alonso hob nach der Partie die "Seriosität" seiner Mannschaft hervor. "Wir haben kaum Fehler gemacht. Wir haben die kleinen Details gut kontrolliert. Das kann ein Schlüssel sein", so Alonso.

In der Bundesliga geht es für Bayer am Sonntag (17.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig weiter.

Quelle: sportschau.de