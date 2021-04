EURO 2020 Fußball-EM weiter in zwölf Städten

Die EURO 2020 soll nach Informationen der Sportschau weiter wie geplant in zwölf Städten im UEFA-Gebiet stattfinden, eine Veränderung des Formats kommt zunächst nicht in Frage. Zahlreiche Spielorte hatten zuvor der UEFA die Zusicherung gegeben, Fans in die Stadien zu lassen - darunter München.

Von Chaled Nahar

Die UEFA wird demnach in Abstimmung mit den Ausrichterstädten am Freitag (09.04.2021) bekannt geben, dass zunächst alle ursprünglich eingeplanten zwölf Standorte Teil der EURO 2020 sein werden. Alle Standorte haben ihre unterschiedlichen Szenarien zu der geforderten Zulassung von Fans in den Stadien dargelegt, auch München plant mit Fans. In jeder Ausrichterstadt besteht nach Informationen der Sportschau sogar die Möglichkeit, dass auch sogenannte Fanzonen errichtet werden können - je nach Pandemielage.

Eine endgültige Entscheidung darüber, ob alle Standorte wirklich bei der EURO 2020 dabei sind, soll am 19. April fallen. Dann trifft sich das UEFA-Exekutivkomitee im schweizerischen Montreux, um einen Beschluss zu fassen. Um auf die Pandemielage zu reagieren, sollen aber auch danach noch Turnier-Veränderungen grundsätzlich möglich sein. An den einzelnen Spielorten gibt es nun unterschiedliche Bedingungen.

München: grundsätzliche Bereitschaft für Fans

Der deutsche EM-Standort München hatte bereits am Dienstag seine grundsätzliche Bereitschaft für eine Zulassung von Fans erklärt, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Welches Szenario letztlich umgesetzt werden könne, hänge jedoch vom Pandemie-Geschehen während der EM ab, die vom 11. Juni bis 11. Juli ausgetragen werden soll. Die Stadt München teilte mit: "Ein Rückzug war und ist aus Münchner Sicht kein Thema."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht derzeit jedoch kaum eine Chance auf ein gefülltes Münchener Stadion während der Fußball-Europameisterschaft. "Im Moment kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen mit großartigen Zuschauerzahlen zu operieren, es dauert ja nicht mehr lange", sagte Söder im Interview mit der RTL/ntv-Redaktion.

Fußball-EM: München bleibt im Rennen und hofft auf Fans

Budapest: Tendenz zur Vollauslastung?

Die Puskas Arena in Budapest Bild: imago images/motivio

Keine offiziellen Nachrichten gab es bislang aus Ungarn. Der Verband kooperiert aber in besonderer Weise mit der UEFA und stellt ihr die Puskas Arena regelmäßig als neutralen Austragungsort für Spiele zur Verfügung, die sonst wegen Coronaregeln nicht hätten stattfinden können. Die Frage nach Fans in den Stadien ist in Ungarn derzeit schwierig zu beantworten.

Allerdings wird in ungarischen Medien über eine Zulassung von geimpften und getesteten Fans im Stadion berichtet. Nach Informationen der Sportschau wird in Ungarn erwägt auf diesem Wege das Stadion komplett zu füllen.

London: Einschränkungen sollen im Turnierverlauf enden

Das Wembley-Stadion in London Bild: firo Sportphoto

In England finden derzeit Tests mit Fans in den Stadien beim Ligapokal-Finale und im Halbfinale des FA-Cups statt, Medienberichten zufolge hofft der englische Verband FA auf 50 Prozent oder sogar eine noch höhere Auslastung bei den EM-Spielen in Wembley.

Die meisten Einschränkungen der Regierung sollen zum 21. Juni auslaufen - also mitten im Turnier. Möglich ist daher, dass in Wembley in den beiden ersten Gruppenspielen weniger Fans möglich sind als in den Spielen danach.

Amsterdam: 12.000 Fans sollen ins Stadion dürfen

Die Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam Bild: Getty Images

Die Niederlande mit Amsterdam gaben der UEFA eine Zusage für Fans bei den Spielen in Amsterdam. "Wir freuen uns darauf, 12.000 Fans in der Johan-Cruyff-Arena zu begrüßen. Aber wir sind uns darüber im Klaren, dass das Coronavirus unvorhersehbar ist und dass es keine Garantien gibt", sagte Gijs de Jong, Turnierdirektor in Amsterdam in einer Mitteilung des niederländischen Verbandes KNVB.

"Wir bleiben jedoch zuversichtlich, dass sich die Situation im Juni so weit verbessert hat, dass noch mehr Zuschauer teilnehmen können."

Rom: 15.000 Fans sollen rein - und möglicherweise eine App nutzen

Das Olympiastadion in Rom Bild: picture alliance / ZB/euroluftbi

Gabriele Gravina, Präsidentin des italienischen Verbandes FIGC, nannte in einer Mitteilung die Zusage der Regierung für Fans bei den Spielen in Rom eine "hervorragende Nachricht". Der italienische Gesundheits-Staatssekretär Andrea Costa sprach in einem Radiointerview von 15.000 Fans, was einer Auslastung von etwa 20 Prozent entspräche.

Laut italienischen Medienberichten soll eine App dabei helfen, dass nur negativ getestete oder geimpfte Fans ins Stadion kommen.

Glasgow: Rund 13.000 Fans nach großen Zweifeln

Der Hampden Park in Glasgow Bild: imago images/PA Images

Der schottische Verband teilte mit: "Wir freuen uns, dass die schottische Regierung die Genehmigung erteilt hat, Zuschauer bis zu 25 Prozent der Stadionkapazität zu ermöglichen." Im Hampden Park in Glasgow könnten demnach also rund 13.000 Fans sein.

An Glasgow gab es Zweifel, nachdem die Regionalregierung sich lange zurückhaltend geäußert hatte. Schottlands Nationalmannschaft ist erstmals seit der WM 1998 bei der Endrunde eines großen Turniers dabei.

Baku: Stadion halb voll, Fans aus dem Ausland erlaubt

Das Nationalstadion in Baku Bild: imago images/GEPA pictures

Aserbaidschans Verband kündigte an, das Stadion in Baku zur Hälfte zu füllen und sogar ausländische Fans zu gestatten.

Baku ist damit der erste Standort, der Fans aus dem Ausland Zutritt zu den Spielen gewähren will.

Sankt Petersburg: 50 Prozent, Zulassung ausländischer Fans in Prüfung

Das Stadion in Sankt Petersburg Bild: imago/ITAR-TASS

Russland hatte bereits vor längerer Zeit eine hohe Auslastung des Stadions in Sankt Petersburg in Aussicht gestellt. 61.000 Plätze gibt es dort. "Wir blicken optimistisch auf die EURO. Wir haben bereits eine Vereinbarung, die Tribünen zu 50 Prozent zu füllen", sagte der Direktor des russischen Organisationskomitees, Alexej Sorokin, der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Man arbeite zudem daran, "ausländische Fans willkommen zu heißen", sagte Sorokin Ende März. Es sei nur ein "Minimum an möglichen Einschränkungen" zu erwarten.

Kopenhagen: Ein Drittel der Plätze soll besetzt werden

Das Stadion Parken in Kopenhagen Bild: Action Images via Reuters

Dänemark teilte mit, in Kopenhagen auf 33 Prozent zu hoffen. Die Regierung beschloss Ende März, mindestens 11.000 bis 12.000 Zuschauer zuzulassen. Dies teilte Kultur- und Sportministerin Joy Mogensen in einer Erklärung mit. Allerdings bleibt eine Einschränkung.

"Wir haben auch die DBU (Dänischer Fußballverband/d. Red.) und die UEFA informiert, dass es notwendig sein könnte, Zuschauer zu verbieten, wenn es eine große Verbreitung der Infektion gibt, die es medizinisch unvertretbar machen würde, Zuschauer zuzulassen", sagte Mogensen.

Bukarest: 20 Prozent mit der Option auf mehr

Das Stadion Arena Nationala in Bukarest

Auch Rumänien will Fans bei den Spielen in Bukarest zulassen. Die rumänischen Behörden stimmten grundsätzlich zu. 20 bis 25 Prozent soll die Auslastung betragen. Rund 12.000 der 55.000 Plätze könnten genutzt werden.

Wenn der Verlauf der Coronavirus-Pandemie es zulasse, sei es "theoretisch möglich, auf 50 Prozent zu erhöhen", sagte Verbandssprecher Razvan Mitroi nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Bilbao: Impfquote gefordert, Fans im Stadion deshalb fraglich

Das Estadio de San Mamés in Bilbao Bild: picture alliance / StockPix

Widersprüchliches kommt aus Spanien: Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erklärte die Stadtverwaltung in Bilbao die Bereitschaft, 25 Prozent der Plätze im Estadio de San Mamés bei den EM-Spielen mit Fans zu besetzen, also etwa 13.000 Menschen. Das gehe, solange die Infektionsraten, die Impfquote und die Auslastung der Intensivstationen in festgelegten Rahmen blieben, hieß es.

Der spanische Verband teilte mit, skeptisch zu sein, da die baskische Regionalregierung beispielsweise eine Impfquote von 60 Prozent fordere. "Solche Ziele sind unmöglich rechtzeitig zu erreichen und werden daher in der Abwesenheit der Zuschauer enden", so der Verband.

Dublin: Plan zunächst ohne Fans: "Dazu sind wir derzeit nicht in der Lage"

Das Stadium in Dublin Bild: imago sportfotodienst

Vor allem bei Irland mit Dublin besteht die Gefahr, dass die Stadt keine Spiele austragen wird. Der Verband teilte mit, dass er angesichts der pandemischen Entwicklung nach Anweisung der irischen Regierung derzeit nicht in der Lage sei, bei den Spielen der EM eine Mindestzahl an Fans ins Stadion zu lassen.

Quelle: sportschau.de