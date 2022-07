Fußball-EM Positiver Corona-Test bei Lea Schüller Stand: 11.07.2022 14:19 Uhr

Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss im Topspiel gegen Spanien am Dienstag auf Stürmerin Lea Schüller verzichten. Bei der Angreiferin fiel ein Corona-Test positiv aus, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte. Genesungswünsche kamen unter anderem von Thomas Müller. Ersetzt werden könnte Schüller im Angriff von Alexandra Popp

WDR Logo Sportschau

Der Corona-Fall von Lea Schüller ist nicht der erste bei der EM in England, aber der erste im deutschen Team. Nach Angaben des DFB verspüre die 24-jährige Angreiferin vom FC Bayern München, die im ersten Spiel beim 4:0 gegen Dänemark ein Tor erzielte, nur leichte Symptome. Sie wurde im Teamquartier in London sofort vom Rest der Mannschaft isoliert. "Für uns heißt das in erster Linie, dass wir als Team noch näher zusammenstehen und für Lea spielen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Wichtig ist, dass er ihr gut geht." Das Risiko für Infektionen im Team könne man nicht zu 100 Prozent minimieren.

Ein Freitesten ist laut UEFA-Protokoll nach fünf Tagen und bei Symptomfreiheit möglich, so der DFB. Theoretisch könnte Schüller demnach am kommenden Samstag (16.07.22) gegen Finnland wieder zum deutschen Team stoßen. Ihre Rückkehr werde "je nach Verlauf entsprechend den medizinischen Vorgaben und in enger Rücksprache mit der UEFA" entschieden, heißt es in der DFB-Mitteilung.

Popp und Freigang stehen als Ersatz parat

Gegen Spanien am Dienstag (12.07.22 / 21 Uhr MESZ / Live im Ersten und auf sportschau.de) dürfte Schüller von Kapitänin Alexandra Popp ersetzt werden, die zum Start gegen Dänemark nur Einwechselspielerin war. Auch Laura Freigang von Eintracht Frankfurt ist eine Option für den freien Platz im Sturm.

Fußball-Nationalstürmer Thomas Müller übermittelte seiner FC-Bayern-Kollegin Schüller via Twitter Genesungswünsche. "Oh no! Hoffentlich schüllert es ganz schnell wieder bei der #WEURO2022. Gute Genesung, Lea!", twitterte der Weltmeister von 2014.

Die UEFA-Regeln sehen vor, dass eine Mannschaft antreten muss, solange 13 gesunde Spielerinnen inklusive einer Torhüterin zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht möglich sein, dürfen an Covid-19 Erkrankte durch nachnominierte Spielerinnen ersetzt werden.

Corona-Fälle auch bei den Niederlanden, Italien und Österreich

Am vergangenen Wochenende waren positive Corona-Tests bei der niederländischen Mittelfeldspielerin Jackie Groenen, bei Valentina Cernoia aus Italien sowie der Österreicherin Laura Wienroither von den jeweiligen Teams bekannt gegeben worden. Bei den Österreicherinnen war zuvor bereits Stürmerin Lisa Kolb wegen einer Covid-19-Erkrankung ausgefallen. Bereits am Freitag (08.07.22) war der erste Corona-Fall des Turniers öffentlich geworden: Betroffen war die englische Verteidigerin Lotte Wubben-Moy, die beim 1:0-Auftaktsieg der Gastgeberinnen gegen Österreich nicht zum Einsatz gekommen war.



Quelle: sportschau.de