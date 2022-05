Eishockey-WM in Finnland Deutschland feiert dritten Sieg in Folge Stand: 19.05.2022 20:04 Uhr

Deutschland hat bei der Eishockey-WM in Finnland die Tür zum Viertelfinale weit aufgestoßen. Die DEB-Auswahl schlug am Donnerstagabend (19.05.22) Dänemark knapp mit 1:0. Der Beginn des Spiels war wegen eines Feuers verschoben worden.

WDR Logo Sportschau

Den Goldenen Treffer der Partie erzielte für Deutschland Marc Michaelis in Überzahl (33.) nach Zuspiel von Marcel Noebels. Mit dem Erfolg über den nordischen Nachbarn Dänemark dürfte der DEB-Auswahl ein Platz unter den besten Vieren aller Gruppen und damit der Einzug ins Viertelfinale der Eishockey-WM sicher sein.

Deutschland hatte die WM am vergangenen Freitag mit einer 3:5-Niederlage gegen Kanada begonnen und knappe Siege gegen die Slowakei (2:1) sowie am Montag gegen Frankreich (3:2) folgen lassen. Dänemark musste sich bisher mit der übrigen Konkurrenz der Gruppe messen, gewann gegen Kasachstan 9:1, verlor gegen die Schweiz mit 0:6 und schlug Italien 2:1.

Kleiner Brand in der Halle vor der Partie

Feuerwehrleute verlassen die geschlossene Eishalle nach einem Feueralarm Bild: dpa / Martin Meissner

Kurz vor dem deutschen Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM gegen Dänemark hat es am Donnerstag (19.05.2022) in der Halle in Helsinki ein Feuer gegeben. Nach knapp einer Stunde war dies gelöscht, Verletzte gab es keine.

Eishockey-Spieler mussten vor der Halle warten

Nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes mussten auch die Spieler wie die Zuschauer, Bediensteten und Journalisten zeitweise vor der Halle ausharren. Die deutschen Spieler hatten in voller Ausrüstung und teilweise in Schlittschuhen vor der Halle gewartet. "Das hat uns mental nicht groß beschäftigt. Es ist aber auch klar, wenn du eine Stunde rumsitzt, dass du nicht die gleiche Vorbereitung hast wie sonst", sagte Kapitän Moritz Müller bei Sport1, "aber da musst du Profi sein und dich auf das konzentrieren, was wichtig ist, das Spiel."

Deutsche Spieler warten nach einem Feueralarm vor dem Vorrundenspiel darauf, wieder in die Eishalle zu gelangen Bild: dpa / Jussi Nukari

Nach einer Stunde durfte die deutsche Mannschaft zurück in die Kabine in der anliegenden Trainingshalle. Sportschau-Reporter Burkhard Hupe hatte wie einige Hundert andere recht zügig die Halle in Finnland verlassen: Rund 200 Zuschauer sollen nach seiner Beobachtung in der Halle gewesen sein, etwa 1.000 im Umlauf der Halle – viele waren noch draußen.

Verhaltener Beginn, NHL-Goalie Grubauer sehr souverän

In dem angesichts der Tabellenkonstellation wichtigen vierten Vorrundenspiel wirkten beide Mannschaften im Anfangsdrittel, als ob sie sich erst einmal finden zu müssen. Es gab kaum torgefährlichen Szenen, nur NHL-Verteidiger Moritz Seider setzte mit einem Lattenschuss ein Zeichen. Erst im Mitteldrittel nahm die Intensität zu und Deutschland steigerte sich: In der ersten Überzahl hatte Berlins Stürmer Marcel Noebels bei seinem Lattentreffer noch Pech (26.).

Im nächsten Powerplay klappte es besser: Auf Vorlage des erneut auffälligen Noebels lenkte Michaelis den Puck entscheidend ab. Gegen die unangenehmen Dänen mit NHL-Stürmer Nikolaj Ehlers von den Winnipeg Jets und dem ehemaligen NHL-Angreifer Frans Nielsen vom deutschen Meister Eisbären Berlin blieb das Spiel aber spannend bis zum Schluss. Wie schon beim wichtigen Sieg gegen die Slowakei (2:1) strahlte NHL-Goalie Philipp Grubauer aber die nötige Ruhe aus.

Es folgen die Vorrundenduelle gegen Italien am Freitag und Kasachstan am Sonntag, die unbedingt gewonnen werden sollten. Im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz am Dienstag (24.05.2022) wird es dann wohl darum gehen, wer am Ende Zweiter oder Dritter in der Helsinki-Gruppe wird.

Quelle: sportschau.de