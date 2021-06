Eishockey-WM Der deutsche Final-Traum ist geplatzt

Deutschlands Eishockey-Team hat Titelverteidiger Finnland im WM-Halbfinale leidenschaftlich Paroli geboten und eine der besten Turnierleistungen. Doch wegen individueller Fehler und einer schlechten Chancenverwertung verlor es 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).

Während Deutschland schon in der Anfangsphase eine Gelegenheit nach der anderen liegen ließ, traf Finnland gleich mit der ersten Chance. Ein eher unplatzierter Schuss von Iiro Pakarinen (13:50) rutschte Deutschlands Goalie Mathias Niederberger unglücklich durch die Schoner.

Fünf Minuten später spielte Lukas Reichel einen unsauberen Pass Richtung Moritz Seider. Hannes Björninen nutzte den Fehler eiskalt und schoss freistehend aus kurzer Distanz ein (18:55). "Die Tore waren richtig unnötig", schimpfte NHL-Stürmer Dominik Kahun nach dem ersten Drittel. "Ich glaube auf jeden Fall, dass wir die bessere Mannschaft sind."

Matthias Plachta trifft von der blauen Linie

Auch im Viertelfinale gegen die Schweiz hatte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm 0:2 zurückgelegen - und die Partie dann noch gedreht. Entsprechend selbstbewusst trat es den Finnen weiterhin entgegen und belohnte sich Mitte des zweiten Drittels. In Überzahl sorgte Matthias Plachta (31:03) von der blauen Linie für den Anschluss - Markus Eisenschmid hatte Finnlands Goalie die Sicht genommen.

Im Schlussdrittel schaltete Deutschland sogar noch einen Gang höher, setzte Finnland immer wieder unter Druck. Doch trotz mehrerer guter Gelegenheiten rutschte der Puck nicht mehr über die Linie. Bereits in der Vorrunde hatte Deutschland gegen das Heimatland von Bundestrainer Söderholm knapp 1:2 verloren. "Es ist mega enttäuschend, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben", sagte Söderholm bei Sport1. "Ich kann vor meiner Mannschaft nur den Hut ziehen. Das war richtig stark."

Deutschland jetzt gegen die USA um Bronze

Auch Kapitän Moritz Müller sparch von einer großen Enttäuschung. "Wir wollten Weltmeister werden." Stürmer Leo Pföderl blickte bereits voraus: "Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch was zu gewinnen. Wir brauchen bloß so weiterzumachen. Morgen wollen wir das Ding holen."

Deutschland spielt am Sonntag um 14.15 Uhr in der Partie um Platz drei gegen die Amerikaner - und hat damit weiterhin die Chance auf die erste WM-Medaille seit 68 Jahren. 2010 hatte Deutschland im Spiel um Platz drei in Köln gegen Russland 1:2 verloren. Finnland trifft im Endspiel am Sonntag um 19.15 Uhr auf Kanada, das im anderen Halbfinale die USA 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) bezwungen hat.

