Eishockey-WM Deutsches Team startet mit Torfestival

Gelungener Turnierstart für das deutsche Eishockey-Team: Die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm hat sich souverän gegen Corona-geschwächte Italiener durchgesetzt. Nur 20 Stunden nach dem Kantersieg müssen Deutschlands Eishockey-Cracks für den geplanten Coup schon wieder nachlegen.

Auf das deutliche 9:4 (2:2, 5:0, 2:2) am Freitag (21.05.2021) gegen die Azzurri folgt am Samstagmittag gegen Norwegen (11.15 Uhr) die schwerere Aufgabe. Gegen die nach 15 Corona-Fällen ersatzgeschwächten und ohne Chefcoach angetretenen Italiener waren in Riga Marcel Noebels (35. Minute/39.), Tom Kühnhackl (16.), Moritz Müller (19.), Tobias Rieder (25.), Frederik Tiffels (28.), Lukas Reichel (38.), Matthias Plachta (43.) und Leo Pföderl (49.) erfolgreich.

Schönheitsfehler waren die Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Berlins Jonas Müller nach einem Bandencheck und insgesamt vier Gegentore durch Alex Petan (18.), Luca Frigo (19.), Anthony Bardaro (44.) und Kapitän Daniel Frank (45.).

Zuschauer wohl erst nach Pfingsten

Die Partie fand ohne Fans statt. WM-Gastgeber Lettland hofft im Turnierverlauf noch auf die Zulassung von Zuschauern. Eine Regierungs-Entscheidung dazu soll aber erst nach Pfingsten erfolgen.

Felix Brückmann im deutschen Tor kam zu seinem WM-Debüt. Der 30 Jahre alte Ersatzmann der Adler Mannheim hatte den Vorzug vor Mathias Niederberger vom deutschen Meister Eisbären Berlin erhalten.

Der Start ins Spiel gegen die Italiener verlief für die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm noch holprig. Erst ein beherztes Nachsetzen von Mannheims Nico Krämmer ermöglichte die Führung. Kühnhackl erzielte sein viertes Tor im erst sechsten Einsatz für Deutschland.

Doppelschlag der Italiener

Die nur etwa zur Hälfte aus Profis zusammengestellten Italiener sorgten durch einen Doppelschlag binnen 25 Sekunden für die überraschende Führung. Die Reaktion darauf war indes überzeugend. Kapitän Müller von den Kölner Haien schoss noch vor der ersten Drittelpause den Ausgleich.

Im Mittelabschnitt war erneut die Landshut-Reihe mit den dort geborenen Kühnhackl, Krämmer und Rieder erfolgreich. Rieder schoss das 3:2 per Rückhand-Schuss. Ab diesem Moment lief es im deutschen Spiel.

Torspektakel ging weiter

Der Kölner Tiffels sowie die Berliner Reihe mit zwei Toren von Noebels und Youngster Reichel machten noch vor der zweiten Pause alles klar. Im Schlussdrittel ging das Torspektakel munter weiter.

Nach dem Spiel gegen Norwegen steht schon am Pfingstmontag (19.15 Uhr) die nächste Partie gegen Kanada an. Minimalziel des deutschen Teams ist das Viertelfinale.

