Zwei in der Partie gegen Deutschland eingesetzte ukrainische Fußball-Nationalspieler sowie ein weiterer Akteur der Osteuropäer sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte der nationale Verband am Montag (16.11.2020) mit. In Absprache mit der Europäischen Fußball-Union und den Behörden in Luzern darf sich die Mannschaft von Andrej Schewtschenko aber zunächst weiter auf das Nations-League-Spiel in der Schweiz am Dienstag vorbereiten.

Ob das Spiel tatsächlich angepfiffen wird, ist noch unklar. Jewgeni Makarenko und Eduard Sobol, die beide am Samstag beim 1:3 gegen das DFB-Team spielten, sowie Dimitri Risnyk wurden inzwischen positiv getestet und durch Spieler aus der U21-Auswahl ersetzt. Vor dem Abschlusstraining am Montag wurden bei der gesamten Mannschaft PCR-Abstriche angeordnet.

Fälle auch schon vor dem Deutschland-Spiel

Die Ergebnisse seien entscheidend für die Austragung des Spiels. Schon vor dem Deutschland-Spiel waren am Freitag vier Spieler und der Manager der Ukraine nach der Ankunft in Leipzig positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Leipziger Gesundheitsbehörden hatten am Samstagvormittag keine Team-Quarantäne verhängt, sondern nur weitere Testungen empfohlen sowie eine Kontakt-Nachverfolgung bei den positiv getesteten Akteuren vorgenommen. Auch im Oktober waren zahlreiche Spieler wegen Positivtests ausgefallen.

Quelle: sportschau.de