Auslosung DFB-Pokal-Viertelfinale Dortmund muss nach Leipzig, Bayern gegen Freiburg Stand: 19.02.2023 23:18 Uhr

Die Partien des Viertelfinales im DFB-Pokal sind ausgelost: Borussia Dortmund hat eine unangenehme Auswärtsaufgabe, die Bayern haben Heimrecht. Die Spiele werden am 4. und 5. April ausgetragen.

Für den BVB kommt es dabei zum Duell mit Ex-Coach Marco Rose, der im Laufe der Hinrunde das Traineramt bei RB Leipzig übernahm und den Klub wieder zurück unter die Top-Klubs führte. In zwei Wochen wird es bereits ein Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Bundesliga geben (3. März, 20.30 Uhr), einen Monat später spielen sie dann einen Platz für das Halbfinale des DFB-Pokals aus. Dortmund (2021) und Leipzig (2022) sind auch die bisher letzten Titelträger in diesem Wettbewerb.

"Schön, dass es mit einem Heimspiel für unsere Fans geklappt hat", sagte Rose und ergänzte: "Ich persönlich freue mich darauf, alte Freunde zu treffen, auch wenn man Borussia Dortmund lieber erst im Halbfinale oder Finale begegnen möchte."

Zwei weitere Topduelle, Außenseiter treffen aufeinander

Rekordpokalsieger München hat auch ein schweres Los bekommen, hat aber den Vorteil, im eigenen Stadion auf den SC Freiburg zu treffen. Das Team von Christian Streich unterlag in der vergangenen Saison im Finale Leipzig (2:4) und muss nun auf dem Weg nach Berlin die wohl größtmögliche Hürde nehmen.

Zu einem weiteren Duell zweier Spitzenmannschaften der Bundesliga kommt es zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. "Wir hätten gerne ein Heimspiel gehabt. Aber wir nehmen es so an. Ein Viertelfinale ist da, um es zu gewinnen", sagte Unions Verteidiger Timo Baumgartl.

Die Partien im Überblick Heimteam Auswärtsteam RB Leipzig Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt Union Berlin Bayern München SC Freiburg

Die beiden verbliebenen Underdogs 1. FC Nürnberg (einziger Zweitligist) und VfB Stuttgart (aktuell 14. in der 1. Liga) bestreiten das vierte Viertelfinale. "Wunschgegner gibt es im Viertelfinale schon lange nicht mehr", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Nürnberg hat sich nicht in diesem Wettbewerb so weit vorgekämpft, um uns das Feld ohne Gegenwehr zu überlassen."

Finale in Berlin im Juni

Die weiteren Termine nach dem Viertelfinale:



Halbfinale: 2./3. Mai 2023

Finale in Berlin: 3. Juni 2023

DFB-Pokal: Mehr Geld als je zuvor

Im DFB-Pokal werden nach Angaben des DFB in der Saison so hohe Prämien wie noch nie an die Klubs verteilt. Folgende Beträge gibt es laut DFB vorbehaltlich unerwarteter Änderungen je Runde zu erspielen:

Prämien DFB-Pokal Runde Prämie pro Klub 1. Hauptrunde 209.247 2. Hauptrunde 418.494 Achtelfinale 836.988 Viertelfinale 1.673.975 Halbfinale 3.347.950 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000

Quelle: sportschau.de