Nach 0:6-Pleite in Spanien Löw in Erklärungsnot

Das 0:6 der deutschen Nationalmannschaft in Spanien bringt Bundestrainer Joachim Löw in Erklärungsnot. Die Diskussionen um seine Entscheidungen und seine Position wird er frühestens im März entkräften können.

Der Bundestrainer wird sich vor allem zwei Themen stellen müssen: Waren seine Personalentscheidungen richtig? Und ist er nach diesem Spiel selbst noch der Richtige?

Hummels, Boateng, Müller - die Diskussion ist größer als je zuvor

Das 0:6 lieferte neuen Anlass für die Diskussion, ob die Entscheidung richtig war, auf Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller zu verzichten. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger hält sie für falsch. "Der Bundestrainer und sein Team haben eine Meinung dazu, ich persönlich habe leider eine andere", sagte er in der Sportschau.

"Solche Spieler wie Jerome Boateng und Thomas Müller haben das Triple gewonnen, mit der besten Mannschaft in Europa. Die spielen da in der ersten Elf und haben Qualität, sind deutsche Spieler. Warum nicht für die Nationalmannschaft?"

"Es fehlt ein Anführer"

Löws Vorgänger Jürgen Klinsmann kritisierte einen Mangel an Führung auf dem Platz und brachte Müller ins Spiel. "Es fehlt ein Anführer, eine Persönlichkeit, die nach dem zweiten oder dritten Tor ein Signal setzt", sagte Klinsmann bei ESPN. Müller sei genau so ein Typ beim FC Bayern München. "Leroy Sané, Serge Gnabry - die alle folgen Thomas Müller auf dem Platz, deswegen sind die Bayern seit ich weiß nicht wie lange ungeschlagen in der Champions League."

Löw selbst wählte Formulierungen, die weiter jede Spekulation zulassen: "Wir müssen die Situation zum richtigen Zeitpunkt bewerten. Das Vertrauen in die Spieler ist jetzt nicht völlig erschüttert. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen."

Ist Löw noch der Richtige? - "Da müssen Sie andere fragen"

Löw wird nun auch selbst immer stärker in Frage stehen. Die WM 2018 endete im ersten Vorrunden-Aus einer deutschen Mannschaft überhaupt. Aus diesem Debakel heraus wollte Löw den Neuanfang gestalten. 2019 gelang souverän die Qualifikation für die EM. Die Länderspiele im Jahr 2020 brachten aber kaum überzeugende Auftritte.

Deutschlands Länderspiele 2020 Wettbewerb Gegner Ergebnis Nations League Spanien 1:1 Nations League Schweiz 1:1 Test Türkei 3:3 Nations League Ukraine 2:1 Nations League Schweiz 3:3 Test Tschechien 1:0 Nations League Ukraine 3:1 Nations League Spanien 0:6

Auf die Frage, ob er sich nach 14 Jahren im Amt Sorgen um seine Position mache, sagte Löw: "Da müssen sie andere fragen. Das kann ich so spontan nicht beantworten." Andere wurden gefragt, Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hatte am Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Thema erst richtig aufgemacht, als er Löw das Vertrauen aussprach, diesem aber ein vorläufiges Ablaufdatum gab.

"Den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM mit", wurde Bierhoff zitiert. "Am Ende des Tages müssen wir alle uns an Ergebnissen messen lassen. Das weiß Jogi auch", sagte Bierhoff demnach, meinte aber wohl die EM. Löws Vertrag läuft bis 2022.

Dass nun ein 0:6 gegen Spanien auch ein Ergebnis sein würde, an dem sich Löw messen lassen muss, war da noch nicht abzusehen. Immerhin erneurte Bierhoff seine Rückendeckung. "Das Vertrauen ist voll da", sagte der Manager nach dem Spiel in der Sportschau. Wäre das anders, bliebe für Bierhoff aber auch die schwierige Frage nach einer Alternative. Möglicherweise in Frage kommende Trainer wie Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann stehen bei Klubs unter Vertrag und könnten wohl nur in Personalunion Bundestrainer sein - schwer vorstellbar.

Deutschlands Leon Goretzka und Niklas Süle (r.) sind nach einem Tor der Spanier enttäuscht

Löw werden die Diskussionen lange begleiten

Beide Diskussionen wird Löw lange nicht mit besseren Ergebnissen entkräften können. Das nächste Länderspielfenster steht erst Ende März 2021 an, dann mit drei Spielen in der Qualifikation zur WM 2022. Das werden die drei letzten Spiele vor der EM-Vorbereitung sein. Unmittelbar vor dem Turnier stehen zwei weitere Testspiele an.

"Vor März findet kein Spiel statt. Wir haben keine Möglichkeit, etwas zu tun", sagte Löw in der Sportschau. Dabei gibt es viel zu tun. "In jeglicher Beziehung war heute alles schlecht", sagte der Bundestrainer. Am 11. Juni soll die EM nach aktuellen Planungen beginnen. Die deutschen Gruppengegner sind Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn.

Termine bis zur EM Anlass Termin WM-Qualifikation 24./25.03.2021 WM-Qualifikation 27./28.03.2021 WM-Qualifikation 30./31.03.2021 EM-Vorbereitung 31.05. - 10.06.2021 EM-Endrunde 11.06. - 11.07.2021

