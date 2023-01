Darts-WM Clemens kämpft, scheitert aber im Halbfinale Stand: 03.01.2023 06:26 Uhr

Deutschlands Shootingstar Gabriel Clemens hat den Einzug ins Finale der Darts-WM verpasst. Der Saarländer hielt am Montag (02.01.23) lange mit, musste sich dann aber Michael Smith aus England mit 2:6 geschlagen geben.

Jo Herold

WDR Logo Sportschau

Wie in den vergangenen Tagen waren auch am Montag hunderte deutsche Fans im Alexandra Palace. Während Lokalmatador Smith schon beim Einlauf vereinzelt Pfiffe kassierte, wurde der deutsche Außenseiter ab Satz eins mit "Oh, Gabriel Clemens"-Gesängen gefeiert.

Clemens nutzt Smith-Schwäche eiskalt aus

Der favorisierte Michael Smith beeindruckte von Beginn an mit einer Reihe von 180ern - aber nur die Zuschauer, nicht aber "Gaga" Clemens. Zwar ging Satz eins schnell an Smith. Doch Mitte des zweiten Satzes leistete sich der Weltranglistenvierte seine erste Schwäche: Statt mit der Doppel-15 den zweiten Satzgewinn perfekt zu machen, warf der Engländer drei Fahrkarten. Clemens war sofort da, holte sich das Leg und schaffte wenig später mit einer Doppel-16 den Satzausgleich.

Beim Stand von 1:1 im dritten Satz setzte Smith einen Wirkungstreffer: Er beendete das dritte Leg mit einem High-Finish von 144 Punkten. Doch der aktuell für am meisten Furore sorgende Saarländer spielte weiter unerschütterlich: Konter der 180 von Smith. Doch diesmal war es der bärtige Brite, der Clemens Fehlwurf auf die Doppel-20 ausnutzte und den dritten Satz zumachte.

Keine groben Schnitzer

Klares Anzeichen für das hohe Niveau dieses ersten Halbfinals der WM 2023 im "AllyPally": Bis zum fünften Satz gelangen nur im zweiten Durchgang ein Break und ein Rebreak. Nachdem Clemens den vierten Satz holte, zog Smith dann aber schnell auf 2:0 nach Legs davon und stellte in Rekordzeit auf 3:2 Sätze.

Der 39 Jahre alte Deutsche ließ sich wieder nicht richtig abschütteln, verfehlte aber in den wichtigen Passagen desöfteren einen hohen Score. Das nutzte der sieben Jahre jüngere Smith und platzierte hohe Punktergebnisse. Am Ende standen 19 180er beim Briten zu Buche - die Maximalzahl pro Versuch.

Satz Nr. 6 an Smith

Der Gewinn des 6. Satzes war der Knackpunkt der Partie. Clemens verlor seinen Satzanwurf, schnell lag er auch im siebten Satz mit 0:2 zurück. Zwar ackerte der Deutsche sich noch einmal zurück, doch auch die siebte Runde ging an den Mann mit dem Hahnenkamm. Clemens hielt sein Niveau, aber Smith agierte weiter überragend und gab dem Deutschen so gut wie keine Möglichkeiten, zu breaken.

Der Engländer holte sich schnell den siebten und machte souverän auch den achten Satz zum 6:2 zu. Damit zog Smith zum dritten Mal nach 2019 und 2022 ins WM-Finale ein. "Michael Smith hat verdient gewonnen. Er hat mich immer vor schwierige Aufgaben gestellt", sagte Clemens nach der Partie bei Sport1, "er hat mich mit 180ern und 140ern bombardiert. Jetzt ist die Enttäuschung da, aber der bessere Spieler hat heute gewonnen."

19. der Weltrangliste und noch ein Rekord

Der "German Giant", wie der 1,91 m große Deutsche in der Vereinigung PDC genannt wird, reist mit einem Preisgeld von 112.000 Euro nach Hause. Er steht nach der WM in der Weltrangliste auf Rang 19 und damit so weit oben wie noch nie ein deutscher Dartsspieler zuvor. Mit elf 180ern innerhalb eines WM-Matches stellte Clemens auch einen neuen deutschen Rekord auf.

Nach der Partie kämpft der niederländische Darts-Star Michael van Gerwen gegen den Belgier Dimitri Van den Bergh um den Einzug ins Finale. Das letzte Match um den WM-Titel beginnt am Dienstag (03.01.23) um 21 Uhr.

Quelle: sportschau.de