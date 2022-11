Champions League FC Bayern schlägt auch Inter Mailand Stand: 01.11.2022 23:28 Uhr

Der FC Bayern München hat in der Champions League auch das sechste Vorrundenspiel gewonnen. Gegen Inter Mailand gab es einen 2:0-Erfolg.

WDR Logo Sportschau

Vor 75.000 Zuschauern in der Arena erzielten Benjamin Pavard (32) und Eric Maxim Choupo-Moting (72.) die Treffer. Damit zog der deutsche Rekordmeister mit einer weißen Weste und 18 Punkten ins Achtelfinale der Königsklasse ein - als erster Klub der Geschichte zum dritten Mal in Serie. Wettbewerbsübergreifend war es der siebte Sieg in Folge, seit zehn Spielen ist der FC Bayern ungeschlagen. Als Tabellen-Zweiter der Gruppe C steht auch Inter in der K.o.-Runde.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte für das letzte Gruppenspiel wie angekündigt stark rotiert. Im Vergleich zum Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 (6:2) veränderte er die Anfangsformation auf fünf Positionen. Ryan Gravenberch, Marcel Sabitzer, Josip Stanisic, Kingsley Coman und Benjamin Pavard kamen neu ins Team. Nagelsmann schonte dafür zunächst Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leon Goretzka und Alphonso Davies. Nicht im Kader waren die angeschlagenen Matthijs de Ligt, Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sane und Lucas Hernandez.

Bayern im Glück: Strafstoß verwehrt

Das Spiel kam nur langsam in Fahrt. Die Bayern waren zwar von Beginn an bemüht, Inter unter Druck zu setzen, doch die Mailänder verteidigten kompakt und machten vor allem in der Zentrale die Räume dicht. Für den ersten Aufreger sorgte dann Sadio Mané, der in der zehnten Minute den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand spielte, doch Schiedsrichter Ivan Kruzliak entschied nach Ansicht der Bilder auf Weiterspielen.

Nach knapp einer halben Stunde hatte dann Inter die erste große Chance des Spiels. Robin Gosens kam nach einem Steilpass auf der linken Seite hinter die Bayern-Abwehrkette und spielte den Ball in die Mitte auf Lautaro Martínez, der aber nur das Außennetz traf.

Martínez rutscht aus, Pavard trifft

Das Tor machten in der 32. Minute dann aber die Bayern. Nach einer Ecke von der rechten Fahne rutschte Pavards Bewacher Martínez aus, so dass der Franzose aus sieben Metern unbedrängt köpfen konnte. Sein Aufsetzer landete unhaltbar in der oberen rechten Ecke. Kurz nach der Pause dann fast das 2:0 durch Coman, doch dessen Schuss aus 23 Metern konnte Torwart André Onana um den Pfosten lenken. Fazit zur Halbzeit: Die Bayern waren nach einigen personellen Umstellungen weit von der Spielfreude der vergangenen Wochen entfernt und lagen vor allem wegen der höheren Effizienz in der Chancenverwertung vorne.

Den ersten Akzent in der zweiten Halbzeit setzte Joshua Kimmich. Der Nationalspieler visierte aus 24 Metern die rechte Ecke an. Der Ball rauschte nur knapp am Gästekasten vorbei. Wenig später musste Bayern-Torwart Sven Ulreich einen strammen Schuss von Roberto Gagliardini parieren.

Choupo-Moting legt nach

In der 60. Minute schichte Inter-Trainer Simone Inzaghi mit Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko und Hakan Çalhanoglu drei ehemalige Bundesligastars auf einen Schlag ins Rennen, doch auch die konnten das Spiel der "Nerazzurri" nicht mehr ankurbeln.

Stattdessen hatte der eingewechselte Jamal Musiala in der 70. Minute die Vorentscheidung auf dem Fuß. Der Joker scheitere, von gleich vier Abwehrspieler umringt, nur knapp an Onana. Den Deckel drauf machte dann zwei Minuten später Choupo-Moting. Nach einem Pass von Alphonso Davies lief der Mittelstürmer im Zentrum auf die gegnerische Abwehrkette zu und donnerte den Ball mit dem rechten Spann unhaltbar ins linke Eck.

"Ein geiles Tor"

"Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wussten, dass es etwas Besonderes ist, in so einer starken Gruppe sechs Siege einzufahren", sagte Choupo-Moting bei "Amazon Prime Video" und ergänzte mit Blick auf seine Leistung: "Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann mit meinen Qualitäten. Es läuft super in den letzten Wochen. Ich bin happy über meine Tore und Vorlagen." Auch gegen Inter sei er "positiv geblieben". Dann klappte es doch noch mit dem Tor: "Ich habe mir ein Herz gefasst und gedacht: Ich schieße mal aus der Ferne. Ein geiles Tor."

FC Bayern jetzt in Berlin

Am nächsten Spieltag der Fußball-Bundesliga reisen die Bayern am 13. Spieltag am Samstag (05.11.2022) zu Hertha BSC. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Die Auslosung der Achtelfinals findet am kommenden Montag in Nyon/Schweiz statt.

Quelle: sportschau.de