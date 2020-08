Champions League RB Leipzig verpasst Einzug ins Finale

RB Leipzig ist im Halbfinale der Champions League gegen ein deutlich überlegenes Paris Saint-Germain gescheitert. Paris steht nun erstmals im Finale. Am Sonntag in Lissabon wird Bayern München oder Olympique Lyon der Gegner sein.

Durch das 3:0 (2:0) steht Paris Saint-Germain erstmals im Finale der Champions League, Leipzig muss den Traum von der Teilnahme am größten Spiel des europäischen Klubfußballs dagegen begraben. Zu deutlich war der Unterschied.

"Am Ende war der Gegner einfach besser als wir, das müssen wir akzeptieren. Wir waren im Halbfinale, darauf können wir stolz sein", sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann bei Sky. "Paris hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben den ein oder anderen Fehler zu viel gemacht."

Paris von Beginn an spielbestimmend

PSG war von Beginn an hoch überlegen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel spielte druckvoll und mit Spielwitz. Leipzig blieb passiv und fehlerhaft, die Mannschaft konnte sich kaum befreien.

Angel di Maria brachte eine Freistoßflanke von links, Marquinhos köpfte den Ball zur Führung für Paris oben rechts ins Tor (13.). Paris erhöhte den Druck massiv und kam zum zweiten Tor: Leipzigs Torwart Peter Gulacsi spielte einen Fehlpass auf Leandro Paredes, der sofort Neymar im Strafraum einsetzte. Dessen Vorlage musste di Maria nur noch einschieben (42.).

Leipzigs Herrlichkeit von kurzer Dauer

Leipzig lieferte direkt nach der Pause seine beste Phase. Doch die Euphorie endete schnell, PSG legte nach. Nach einer Flanke von links durch di Maria verlängerte Juan Bernat am ersten Pfosten per Kopf ins lange Eck (56.) - das 3:0.

Paris entwickelte nun fast eine ähnliche Überlegenheit wie in der ersten Hälfte, ließ seine Möglichkeiten aber ungenutzt.

Paris im Finale gegen Lyon oder Bayern

Das Finale steht am Sonntagabend um 21 Uhr im im Estádio do Sport Lisboa e Benfica an. Gegner von Paris wird der Sieger aus dem zweiten Halbfinale zwischen Olympique Lyon gegen Bayern München sein, dieses Spiel findet am Mittwochabend (21 Uhr) statt.

Für RB Leipzig richtet sich der Blick auf die neue Saison: Mitte September geht es mit einem Heimspiel gegen Mainz 05 in der Bundesliga weiter, außerdem steht im DFB-Pokal die Partie beim 1. FC Nürnberg an.

