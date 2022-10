Champions League RB Leipzig feiert Sieg gegen Real Madrid Stand: 25.10.2022 23:17 Uhr

RB Leipzig hat am Dienstag (25.10.22) in der Champions League Real Madrid mit 3:2 bezwungen. Weil in deren Gruppe F die Celtics gegen Donezk nur remis spielten, ist bislang nur Real fürs Achtelfinale qualifiziert.

Vor der Partie wurde zunächst des verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz gedacht. Mit Anpfiff begann Leipzig dann direkt mutig und wurde in der 13. Minute belohnt: Joško Gvardiol staubte nach einer Ecke von Dominik Szoboszlai und einem Kopfball von André Silva ab. Madrids Keeper Thibaut Courtois hatte Silvas Kopfball sensationell pariert, war aber gegen den Nachschuss machtlos.

Und RB drückte sofort weiter: Zuerst traf Christopher Nkunku gegen den zu weit vor seinem Tor stehenden Tormann nur das Außennetz (16.). Doch nur kurze Zeit später nagelte der französischen Nationalspieler den Ball aus dem Getümmel unter die Latte (18.). Das Überwintern im Europapokal ist für RB aber schon sicher.

Real wacht spät auf

Nach der etwa 20 Minuten währenden Angriffswelle der Gastgeber kam Real Madrid nun deutlich besser in die Partie. Janis Blaswich, weiterhin Ersatzmann für Stammtorhüter Peter Gulacsi, hatte plötzlich "Arbeit". Zuerst musste sich der Keeper gegen Rodrygo bei einem satten Schuss aus neun Metern bewähren (35.), nur zwei Minuten später rettete Leipzigs Tormann gegen Vini Jr.

Kurz vor der Pause allerdings war Blaswich machtlos: Marco Asensio setzte sich über rechts gut durch, fand mit seiner Flanke Vini Jr., der vom Elfmeterpunkt aus platziert rechts unten ins Tor köpfte (44.).

Großchance für Real, aber Werner trifft

Zehn Minuten vor Spielende hatten die Real-Fans schon den Torschrei auf den Lippen - doch der erstarb schnell, weil Vini Jr. den Ball vorbei an Blaswich, und auch vorbei am Tor spitzelte. Dafür machte es Timo Werner auf der Gegenseite wenig später besser: Der starke Mohamed Simakan passte nach einem Sprint über die rechte Seite passgenau vors Tor der Madrilenen, wo Timo Werner, der seinen Laufweg mit einem Handzeichen angezeigt hatte, aus kurzer Distanz einschieben konnte.

Den Schlusspunkt setzte Rodrygo (94.) mit einem verwandelten Foulelfmeter - Nkunku war zu spät gegen den "Königlichen" gekommen.

"Wir haben genau das, was wir wollten. Wir haben es in der eigenen Hand, wir müssen nicht mal gewinnen", sagte Werner im Anschluss bei DAZN. "Wir haben immer wieder Lösungen gefunden, Real vor Probleme gestellt - genau so muss man gegen große Mannschaften spielen."

Leipzig nun gegen Leverkusen

RB Leipzig hat es in der Bundesliga am Samstag (29.10.2022, 15.30 Uhr) mit Bayer Leverkusen zu tun. Real Madrid hat ein Tag länger Regenerationszeit und empfängt dann in La Liga den FC Girona.

Quelle: sportschau.de