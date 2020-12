Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig haben in der Champions League schwierige Gegner zugelost bekommen. Machbare Aufgaben gibt es dagegen für die Bayern und Borussia Dortmund.

Während Bayern München gegen Lazio Rom spielt, trifft Borussia Mönchengladbach auf Manchester City. RB Leipzig spielt gegen den FC Liverpool, Borussia Dortmund hat den FC Sevilla als Gegner.

Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon, bei der der frühere BVB-Profi Stephane Chapuisat die Lose zog. Borussia Dortmund und Bayern München haben als Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht. Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig treten im Hinspiel zu Hause an.

Die Spiele im Überblick:

Das Achtelfinale Lazio Rom Bayern München FC Sevilla Borussia Dortmund RB Leipzig FC Liverpool Bor. Mönchengladbach Manchester City Atletico Madrid FC Chelsea FC Porto Juventus Turin FC Barcelona Paris Saint-Germain Atalanta Bergamo Real Madrid

Der weitere Zeitplan: Im Februar geht es weiter

Im Februar stehen planmäßig die ersten Spiele im Achtelfinale an. Das Ziel aller Teams ist das Endspiel in Istanbul, das am 29. Mai 2021 geplant ist.

Champions League 2020/21 Runde Datum Achtelfinale Hin 16./17.02.2021 und 23./24.02.2021 Achtelfinale Rück 09./10.03.2021 und 16./17.03.2021 Viertelfinale Hin 06./07.04.2021 Viertelfinale Rück 13./14.04.2021 Halbfinale Hin 27./28.04.2021 Halbfinale Rück 04./05.05.2021 Endspiel 29.05.2021

Quelle: sportschau.de