Champions League Haaland verpasst Dortmund den K.o. Stand: 14.09.2022 22:52 Uhr

Trotz starker Leistung musste Borussia Dortmund in der Fußball-Champions-League die erste NIederlage hinnehmen. Bei Gruppenfavorit Manchester City mit Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland unterlagen die "Schwarz-Gelben" am Mittwoch (14.09.2022) mit 1:2 (0:0). Jude Bellingham erzielte die Dortmunder Führung (56.). John Stones (80.) und Haaland (84.) drehten die Partie spät.

Dortmund erwischte einen guten Start und nahm den favorisierten "Skyblues" auch dank einer massiven Defensiv-Reihe mit Fünferkette in der Abwehr und Jude Bellingham und Salih Özcan davor Raum und Tempo. Manchester hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, brachte aber Haaland im Zentrum nie ins Spiel und kam im ersten Durchgang zu keinem gefährlichen Abschluss Richtung BVB-Torwart Alexander Meyer.

Hätte der BVB einige seiner guten Umschaltansätze in den ersten 45 Minuten konsequenter genutzt, wäre schon früher eine Führung möglich gewesen. Aber oftmals fehlt der letzte Pass in die Tiefe oder auf die sehr aktiven Außenspieler Giuseppe Reyna und Marco Reus. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Jude Bellingham mit dem Kopf zur Stelle

In Durchgang zwei hielt Dortmund seine Linie und hatte kurz nach Wiederanpfiff direkt die Riesenchance zur Führung. Nach einem Ballgewinn von Mats Hummels ging es schnell über die linke Seite nach vorn. Raphael Guerreiro schickte Marco Reus in den Strafraum, der nach einem Schlenker nach innen aus spitzem Winkel knapp das lange Eck verfehlte (52.).

Jude Bellingham jubelt nach seinem Treffer Bild: Alex Pantling / Getty Images

Wenig später war es dann aber soweit: Nach einem Eckball kam der Ball links im Strafraum zu Reus. Der BVB-Kapitän schlug die Kugel hart in den Fünfer, wo sich Bellingham geschickt löste und den Ball per Kopf zum 1:0 im Tor unterbrachte (56.).

Guardiolas Umstellungen bringen City zurück

City-Trainer Pep Guardiola reagierte prompt und wechselte mit Bernardo Silva, Phil Foden und Julian Alvarez drei neue Offensivkräfte ein. In Manchesters Aktionen kam in der Folge mehr Zug, auch der Pressingdruck auf das Dortmunder Aufbauspiel nahm deutlichzu. Haaland gab nach 66 Minuten den ersten richtig gefährlichen Torschuss ab, als er über rechts in den Strafraum entwischte und das kurze Eck nur knapp verfehlte.

Für den BVB wurde es fortan von Minute zu Minute brenzliger. Dortmund zahlte dem hohen Aufwand der ersten Stunde immer mehr Tribut. In der 80. Minute war es schließlich ein Gewaltschuss von Verteidiger Stones von der rechten Strafraumgrenze, der City das 1:1 und den Favoriten zurück ins Spiel brachte.

Dortmunds Mats Hummels (l.) versucht Manchester Citys Haaland den Ball abzunehmen Bild: CARL RECINE

Erling Haaland mit toller Flugshow

City setzte nach und hatte dann seinen Haaland-Moment, als der Norweger im Strafraum artistisch im Sprung mit dem Bein hoch über dem Kopf eine Cancelo-Flanke zum 2:1-Siegtreffer ins Dortmunder Tor drückte (84.). Die Gäste kämpften zwar noch einmal, aber der letzte Schussversuch des eingewechselten Donyell Malen (90.+3) fand nicht den Weg ins Tor.

BVB im Derby gegen Schalke 04

Für Dortmund steigt am Samstag (17.09.2022) in der Bundesliga im heimischen Westfalenstadion das Revierderby gegen Schalke 04 (15.30 Uhr). In der Champions League geht es am 5. Oktober als nächstes zum FC Sevilla.

