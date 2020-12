Der VfL Wolfsburg hat im letzten Bundesligaspiel des Jahres einen knappen Sieg gegen den VfB Stuttgart geholt. Der Lohn: Champions-League-Platz vier. Stuttgart hingegen kann bei den Niedersachsen einfach nicht gewinnen.

Trotz fünf kurzfristiger Quarantänefälle ist der VfL Wolfsburg zum Abschluss des 13. Spieltags in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (20.12.2020) zu einem 1:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart gekommen. Das Siegtor erzielte Josip Brekalo per Freistoß in der 50. Minute.

Damit kletterten die Niedersachsen auf den vierten Tabellenplatz - obwohl sie ohne die positiv auf COVID-19 getesteten Maximilian Arnold und Jerome Rousillon sowie deren Kontaktpersonen Xaver Schlager und Maximilian Philipp hatten antreten müssen. "Das war nicht einfach für uns", sagte Wolfsburgs Kapitän Josuha Guilavogui im Interview mit dem ARD-Hörfunk. "Es war ein Arbeitssieg, aber der tut uns sehr gut."

Für die Stuttgarter hingegen bleibt es dabei: Auswärtsfahrten nach Wolfsburgen lohnen sich für die Schwaben einfach nicht. Vor diesem Spiel wartete der VfB seit zwölf Spielen und ziemlich genau fünfzehn Jahren auf einen Sieg in Wolfsburg, beim letzten Erfolg im Dezember 2005 hieß der Trainer Giovanni Trapattoni. Verdammt lang her - und die Negativserie geht weiter. Für den so auswärtsstarken VfB war es am 13. Spieltag die erste Niederlage auf des Gegners Platz. Von einer eher unglücklichen Niederlage sprach Stuttgarts Daniel Didavi gegenüber dem ARD-Hörfunk. "Wir waren heute ebenbürtig, darauf lässt sich aufbauen."

Gerhardt sorgt für Gefahr

In einer ersten Hälfte, die von taktischen Feinheiten geprägt war, sorgte Wolfsburg für den ersten Aufreger. Wout Weghorst stand schon im Strafraum der Gäste, als er Yannick Gerhardt bediente. Gerhardt versuchte zunächst, den Ball über Torhüter Gregor Kobel zu heben, scheiterte aber. Den Abpraller köpfte Gerhardt dann ohne Schnörkel Richtung Tor, traf aber lediglich den Außenpfosten (12.).

Nach einer knappen halben Stunde war erneut Weghorst an einer Wolfsburger Torchance beteiligt, seinen Flachschuss wehrte Kobel zur Ecke ab. Nach dem folgenden Eckball kam Gerhardt aus kurzer Distanz zum Abschluss und beförderte den Ball ins Tor. Doch der Treffer zählte nicht - Schiedsrichter Florian Badstübner hatte zuvor einen Schubser von Bartosz Bialek gegen Waldemar Anton als Stürmerfoul geahndet (32.).

Von der oft gelobten Offensive des VfB Stuttgart hingegen war lange nur wenig zu sehen. Die beste Möglichkeit vergab nach einem feinen Pass von Daniel Didavi Silas Wamangituka, bei dessen Flachschuss aus 14 Metern nur wenige Zentimeter fehlten (23.).

Stuttgart trifft die Latte, Wolfsburg ins Tor

Tatsächlich waren gerade die ersten Minuten der zweiten Hälfte sehr viel aufregender: Erst traf Stuttgarts Marc Oliver Kempf nach einer Ecke von Borna Sosa per Kopf die Latte (46.). Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels riss noch die Hände hoch, wäre hier aber ohne Abwehrchance gewesen.

Vier Minuten erzielte Wolfsburgs Brekalo mit einem Freistoß die Führung - hatte dabei allerdings ganz viel Glück, dass erst Orel Mangala abfälschte und dann auch noch Silas Wamangituka abfälschte. Dadurch war Torhüter Kobel auf dem Weg in die falsche Ecke und chancenlos. Der VfB Stuttgart erhöhte anschließend das Tempo und kam zu einigen guten Möglichkeiten, von denen Nicólas Gonzalez in der 70. Minute die beste vergab, als er freistehend aus kurzer Distanz das Tor nicht traf.

Für beide Mannschaften geht es schon am Mittwoch (23.12.2020) in der 2. Runde des DFB-Pokals weiter. Ab 18.30 Uhr empfängt der VfL Wolfsburg den Zweitligisten SV Sandhausen, ehe um 20.45 Uhr der VfB Stuttgart zu Hause gegen den SC Freiburg antritt. Bundesliga ist erst wieder Anfang Januar: Stuttgart hat am Samstag (02.01.2021) ein Heimspiel gegen RB Leipzig, Wolfsburg hat einen Tag länger Pause und tritt dann in Dortmund an.

