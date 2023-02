Fußball-Bundesliga Bayern setzt sich wieder an die Spitze Stand: 05.02.2023 20:07 Uhr

Bayern München hat Union Berlins Angriff auf die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga abgewehrt und bleibt auch nach 19 Spieltagen auf Rang eins.

Am Sonntag (05.02.2023) feierten die Münchener beim VfL Wolfsburg einen 4:2 (3:1)-Sieg und bleiben mit 40 Punkten einen Zähler vor Union Berlin Spitzenreiter. Dabei zündeten die Münchener völlig unbeeindruckt von Diskussionen um ein Interview ihres verletzten Kapitäns Manuel Neuer zur Entlassung seines Torwart-Trainers zunächst den Turbo. Von den ersten vier Torschüssen saßen gleich drei und so stand es nach Treffern von Kingsley Coman (9., 14.) und Thomas Müller (19.) schnell 3:0.

Wolfsburg kam durch den ersten Bundesliga-Treffer von Jakub Kaminski (44.) kurz vor der Pause heran. Aber obwohl die Niedersachsen in Durchgang zwei Druck aufbauten und nach Gelb-Rot gegen Joshua Kimmich (54.) in Überzahl spielten, kamen sie nicht mehr entscheidend heran. Jamal Musiala sorgte mit einem klasse Solo für die Entscheidung (73.). Das 2:4 durch Mattias Svanberg (81.) kam für Wolfsburg zu spät.

Der VfL kassierte seine dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge und hat als Siebter mit weiter 29 Punkten fünf Zähler Rückstand auf die internationalen Startplätze.

Coman, Coman, Müller - Bayern schlägt zu

Nach einem engagierten Wolfsburger Start schlugen die Gäste gnadenlos und schnell zu. Coman traf zunächst mit einer Flanke, die sich ins lange Eck drehte zum 1:0 und dann mit starker Direkt-Abnahme einer Cancelo-Flanke zum 2:0. Schließlich nickte Müller einen Kimmich-Freistoß zum dritten Treffer innerhalb von zehn Minuten ein.

Der VfL brauchte eine ganze Weile, sich davon zu erholen. Zwar versuchten die "Wölfe" durchaus geschickt, das Münchener Aufbauspiel über Leon Goretzka und Joshua Kimmich durch enge Deckung abzuschneiden. Doch die Münchener schafften es trotzdem immer wieder, sich im Umschaltspiel vor allem über die Außen zu befreien.

"Wölfe" nach Kaminski-Tor mit mehr Biss

Kurz vor der Pause hatten die Gastgeber dann aber auch einen schnellen Moment: Kaminski spielte sich schön im Doppelpass mit Paulo Otavio über hablinks in den Strafraum und traf zum 1:3 ins lange Eck. Und damit war der Ton für die zweite Halbzeit gesetzt.

Der VfL kam mit viel Energie aus der Pause. Ein Versuch von Micky van de Ven (50.) nach einer Ecke konnte die Bayern-Abwehr gerade noch blocken. Kurz darauf vergab Svanberg aus kurzer Distanz die Chance aufs zweite Tor (52.). Als dann noch Kimmich für einen Trikotzupfer gegen Maximilian Arnold die "Ampelkarte" sah, war Wolfsburg endgültig im Vorteil.

Musiala per Traum-Solo zur Vor-Entscheidung

Allerdings verteidigte München in Unterzahl geschickt und aktiv, so dass das Team von Trainer Niko Kovac lange nicht entscheidend Richtung Tor durch kam. Dafür sorgte Musiala für Bayern-Treffer Nummer vier - und wie. Alleine setzte sich der Youngster gegen fünf Wolfsburger durch und traf mit einem Schuss von halbrechts aus 14 Metern zum 4:1.

Svanbergs Treffer läutete noch einmal eine hektische Schlussphase ein. Der eingewechselte Yannick Gerhardt traf noch, aber Schiedsrichter Harm Osmers nahm das vermeintliche 3:4 nach Videobeweis wegen eines Fouls in der Entstehung zurück (85.). Svanberg prüfte Bayern-Torwart Yann Sommer noch einmal mit einem abgefälschten Schuss in der Nachspielzeit (90.+3). Trotz 19:9 Torschüssen und viel Einsatz musste sich Wolfsburg am Ende geschlagen geben.

Am 20. Spieltag geht es für den VfL Wolfsburg zu Schlusslicht FC Schalke 04 (Freitag, 10.02.2023 um 20.30 Uhr). Der FC Bayern empfängt einen Tag später den VfL Bochum (15.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de