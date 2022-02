Bundesliga Süle wechselt vom FC Bayern nach Dortmund Stand: 07.02.2022 16:35 Uhr

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Niklas Süle bekannt gegeben. Der Nationalspieler kommt im Sommer ablösefrei vom FC Bayern.

WDR Logo Sportschau

"Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Montag (07.02.2022).

Es ist ein echter Transfercoup der Borussia, nachdem der 26 Jahre alte Innenverteidiger zuvor mit Champions-League-Sieger FC Chelsea und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden war.

Süle wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Bayern nicht verlängern. Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit waren gescheitert. Finanzielle Gründe hätten angeblich nicht den Ausschlag gegeben, zumindest streute dies Süles Berater Volker Struth. "Es ist bei Niklas das Thema, dass er sich nicht genügend wertgeschätzt fühlt", sagte Struth am Sonntag bei "Sport1".

Süle-Abgang beim FC Bayern kontrovers diskutiert

Beim FC Bayern hat der Abgang des bulligen Abwehrspielers dem Vernehmen nach zu Kontroversen geführt. "Es gibt bestimmte Limitierungen, über die wir nicht hinweggehen wollen. Wir haben nicht nur Verantwortung für den sportlichen, sondern auch den wirtschaftlichen Bereich", sagte Bayern-Boss Oliver Kahn zum Süle-Abgang.

Der ehemalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte kritisiert, dass sich Süle, 2020 mit den Bayern Champions-League-Sieger, nie "richtig durchgesetzt" habe. Bayern-Kapitän Manuel Neuer konterte nach dem 3:2 gegen Leipzig jedoch diese Aussagen: "Uns alle nervt, dass der Niklas geht, er wird uns fehlen." Auch Trainer Julian Nagelsmann ließ zuletzt immer wieder durchblicken, dass er Süle gerne behalten hätte.

Die Bayern haben zuletzt bereits David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martinez ablösefrei abgeben müssen. Zudem läuft im Sommer noch der Vertrag von Corentin Tolisso aus.

Beim BVB soll Süle, der 2017 von Hoffenheim nach München gewechselt war, die wackelige Abwehr stabilisieren. In Dortmund trifft er unter anderem auf seinen DFB-Kollegen Mats Hummels, mit dem er bis 2019 zwei Jahre in München zusammengespielt hatte.

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung beim BVB, erklärte: "Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen.“

Quelle: sportschau.de