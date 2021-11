Fußball-Bundesliga Union Berlin klarer Sieger im Stadtderby Stand: 20.11.2021 20:37 Uhr

Uniom Berlin bleibt die klare Nummer eins in der Hauptstadt und klettert nach einem ungefährdeten Sieg gegen Hertha BSC auf einen Europa-League-Rang.

Taiwo Awoniyi sorgte am Samstagabend (20.11.2021) in der dank 2-G-Regel voll besetzten Alten Försterei mit seinem Führungstor in der 8. Minute früh für Ekstase, zumindest beim Köpenicker Teil des Publikums. Christopher Trimmel erhöhte nach einer halben Stunde für die vor allem im ersten Durchgang deutlich überlegenen Unioner und sorgte damit schon vor der Pause für die Vorentscheidung.

Union klettert auf Platz fünf

Sämtliche von Hertha-Coach Pal Dardai nach dem Seitenwechsel vorgenommenen Umstellungen, unter anderem kamen Kevin-Prince Boateng Jurgen Ekkelenkamp und kurz vor dem Abpfiff auch Davie Selke, verpufften. Die Hertha konnte die wie gewohnt gut organisierte Union-Defensive zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Bedrängnis bringen.

Am Ende stand ein ungefährdeter, verdienter Sieg für die "Eisernen", die in der Tabelle auf Platz fünf kletterten. Die Hertha bleibt mit 13 Punkten der Abstiegszone näher als den eigentlich anvisierten internationalen Plätzen.

Hertha jetzt gegen Augsburg, Union in Frankfurt

Für Union Berlin stehen als nächstes zwei Auswärtsspiele auf dem Programm: Am kommenden Donnerstag tritt Union in der Europa Conference League bei Maccabi Haifa an, bevor es in der Bundesliga am Sonntag bei Eintracht Frankfurt weitergeht. Hertha BSC empfängt am kommenden Samstag im Olympiastadion den FC Augsburg.

Quelle: sportschau.de