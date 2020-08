Spielplan der Fußball-Bundesliga Die neue Saison steht

Die Deutsche Fußball Liga hat den Spielplan für die kommende Bundesligasaison 2020/21 veröffentlicht. Den Auftakt im Eröffnungsspiel machen entweder Bayern München und Schalke oder Dortmund und Borussia Mönchengladbach, je nach Abschneiden der Bayern in der Königsklasse.

"Sollte der FC Bayern das Champions-League-Finale am 23. August erreichen, würden die Münchner im Sinne der Vorbereitungszeit zwischen beiden Wettbewerben nicht bereits am Freitagabend in die Spielzeit starten, sondern montags. In diesem Fall würde die Saison freitags mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag (07.08.2020) veröffentlichte.

Harter Start für Schalke

Während die Bayern ein offizielles Bundesliga-Auftaktspiel noch nie verloren haben, konnte Schalke, allerdings bei auch erst zwei Teilnahmen, noch nie eines gewinnen.

Ein besonders hartes Auftaktprogramm hat Schalke damit definitiv erwischt. An Spieltag drei geht es gegen RB Leipzig, am fünften steigt das Revierderby gegen Borussia Dortmund. Dazwischen warten Partien gegen Werder Bremen und Union Berlin.

Berliner Stadtduell am zehnten Spieltag

Bereits am siebten Spieltag empfängt Borussia Dortmund die Bayern, und schon am dritten Spieltag heißt es in der Domstadt "Köln gegen Mönchengladbach". Anfang Dezember steigt zudem das Berlin-Duell zwischen der gastgebenden Hertha und "Eisern" Union.

1. Spieltag (18.-21.09.2020) Heim Auswärts FC Bayern München FC Schalke 04 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld Union Berlin FC Augsburg 1. FC Köln TSG Hoffenheim Werder Bremen Hertha BSC VfB Stuttgart SC Freiburg

Seinen Abschluss findet das Fußballjahr 2020 am 22. und 23. Dezember mit der zweiten Runde im DFB-Pokal. Am Wochenende zuvor (18. bis 21. Dezember) ist der letzte Spieltag des Kalenderjahres in der Bundesliga angesetzt. Die folgende Winterpause entfällt nahezu komplett - bereits am 2. Januar geht es weiter.

2. Spieltag (25.-28.09.2020) Heim Auswärts Borussia Mönchengladbach Union Berlin Bayer Leverkusen RB Leipzig TSG Hoffenheim FC Bayern München SC Freiburg VfL Wolfsburg Hertha BSC Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart FC Augsburg Borussia Dortmund Arminia Bielefeld 1. FC Köln

3. Spieltag (2.-4.10.2020) Heim Auswärts FC Bayern München Hertha BSC Borussia Dortmund SC Freiburg RB Leipzig FC Schalke 04 VfL Wolfsburg FC Augsburg Eintracht Frankfurt TSG Hoffenheim Union Berlin 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach Werder Bremen Arminia Bielefeld VfB Stuttgart Bayer Leverkusen

Die erste Runde des DFB-Pokals wird traditionell bereits eine Woche vor dem Bundesligaauftakt vom 11. - 14. September ausgetragen.

Quelle: sportschau.de