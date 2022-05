Sieg über St.Pauli Schalke schafft den Aufstieg Stand: 07.05.2022 22:36 Uhr

Der FC Schalke 04 hat den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft. Die Knappen lagen im Samstagabendspiel des 33. Spieltags (07.05.22) gegen den FC St. Pauli deutlich zurück, kämpften sich aber zurück ins Spiel und drehten die Partie.

WDR Logo Sportschau

Igor Mantanovic schockte die Gastgeber mit einem frühen Doppelschlag (9., 17.), zur Pause lagen die Schalker mit 0:2 zurück: Die durch diverse Corona-Fälle geschwächten "Kiezkicker" behielten in der aufgeheizten Stadionatmosphäre kühlen Kopf und nutzten gleich die erste Chance. Ein Zuspiel von Leart Paqarada leitete Jackson Irvine mit der Hacke auf Matanovic weiter, der mit einem Schuss aus der Drehung für die Führung sorgte.

Als der erst 19 Jahre alte Angreifer nur acht Minuten später nach einem neuerlichen Zuspiel von Irvine und anschließendem Solo erneut traf, war die Ernüchterung bei den Schalkern groß. Zahlreiche Torchancen ließ "Königsblau" ungenutzt. Das Spielglück schien eindeutig auf Seiten der Gäste aus Hamburg zu sein, der vierte Schalker Bundesliga-Aufstieg nach 1982, 1984 und 1991 schien mindestens auf den 34. und letzten Spieltag verschoben.

Teroddes Doppelpack bringt Schalke wieder in die Partie

Doch nach der Pause gab es direkt die berühmte kalte Dusche für St. Pauli: Jakov Medić legte Schalkes Torjäger Simon Terodde im Strafraum, der Gefoulte stellte per verwandeltem Strafstoß den Anschlusstreffer her (47.). St. Pauli wehrte sich in der Folge gegen die Schalker Angriffe, musste in der 71. dann aber den Ausgleich hinnehmen: Terodde war erneut erfolgreich.

Mit den frenetischen Fans im Rücken drängte die Mannschaft der Schalker Legende Mike Büskens auf den dritten Treffer. Zuerst konnte Martin Fraisl einen Gewaltvolleyschuss von Marcel Beifus noch mit einem Blitzreflex parieren, dann aber war der Keeper des FC St. Pauli machtlos: Rodrigo Zalazar, früherer Spieler der Gäste aus der Hansestadt, verwertete eine Vorlage von Marius Bülter unhaltbar zum 3:2. In der Folge wurde Beifus noch mit glatt Rot vom Platz gestellt, auch der Teamkollege und Doppel-Torschütze Mantanovic wurde wegen zweier gelben Karten innerhalb von knapp zwe Minuten vom Platz gestellt.

Die Aufstiegsambitionen des FC St. Pauli erlitten einen herben Dämpfer, die Aufstiegschancen sind nur noch theoretisch vorhanden. Bei drei Punkten Abstand zum Zweiten HSV und dem Dritten Darmstadt sowie der deutlich schlechteren Tordifferenz gibt es nur noch theoretische Chancen. Zudem kann Werder Bremen mit einem Sieg am Sonntag in Aue noch auf Platz zwei vorstoßen.

Schalke am letzten Spieltag in Nürnberg

Eine schöne Aufstiegsfeier haben die Schalker am letzten Spieltag beim befreundeten 1. FC Nürnberg (15.05.22, 15.30 Uhr), der FC St. Pauli empfängt zeitgleich Fortuna Düsseldorf.

Quelle: sportschau.de