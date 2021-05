Fußball-Bundesliga BVB sichert sich Champions-League-Platz

Borussia Dortmund kommt aus dem Feiern nicht mehr raus und hat im Pokalrausch auch den ersten Matchball zur Champions League verwandelt.

Drei Tage nach dem Cup-Triumph siegte das Team von Trainer Edin Terzic am Sonntag (16.05.2021) beim bereits geretteten 1. FSV Mainz 05 mit 3:1 (2:0) und krönte seine furiose Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga.

Auch von einer Gewitter-Unterbrechung ließ sich der BVB auf dem Weg zur sechsten Königsklassen-Teilnahme in Serie nicht beirren. Raphael Guerreiro (23.), Marco Reus (42.) und Julian Brandt (80.) bescherten den spielfreudigen Dortmundern den sechsten Ligasieg in Folge. Für Mainz verkürzte Robin Quaison (90.+1) mit einem Handelfmeter nach Videobeweis.

"Das war ganz stark"

"Wenige Leute haben noch an uns geglaubt", sagte Kapitän Marco Reus bei "Sky" voller Stolz. "Der Mannschaft gebührt ein unglaubliches Kompliment. Das war ganz stark, welche Mentalität wir in den letzten Wochen gezeigt haben." Der BVB habe sich freigespielt: "Wenn wir müssen, sind wir zu Großem imstande." Zwischenzeitlich sieben Punkte Rückstand haben die Schwarz-Gelben einen Spieltag vor Saisonende in einen uneinholbaren Vier-Punkte-Vorsprung auf Eintracht Frankfurt gedreht. "Das hat unheimlich viel Kraft gekostet", sagte Reus sichtlich müde.

Gewitter sorgt für Verzögerung

Zwischenzeitlich hatte ein Gewitter mit starken Regenfällen und kräftigen Windböen über dem Mainzer Stadion die Partie regelrecht durcheinandergewirbelt, erst mit rund viertelstündiger Verspätung wurde die zweite Halbzeit angepfiffen werden. Gleichzeitig beendete Dortmund auch die Mainzer Serie von neun Partien ohne Niederlage.

Doch das dürfte den Rheinhessen herzlich egal sein, sie feierten ihren historischen Klassenerhalt schon am Samstag im Quarantäne-Hotel, am Sonntagnachmittag empfingen rund 300 Fans die Mannschaft vor dem Stadion. Erstmals überhaupt schaffte ein Bundesligist nach nur sieben Punkten aus der Hinrunde den Ligaverbleib.

Meunier und Reyna neu in der Startelf

Terzic, der trotz erfolgreicher Cheftrainer-Mission in der kommenden Saison von Marco Rose beerbt wird, wollte den Schwung vom 4:1 gegen RB Leipzig am Donnerstagabend ungebremst mitnehmen und schickte die beiden Pokalhelden Erling Haaland und Jadon Sancho von Beginn an ins Rennen. Nur Thomas Meunier und Giovanni Reyna rückten neu ins Team. Der BVB übernahm sofort die Kontrolle, fand jedoch zunächst keine Lücken in der sicheren und tiefstehenden Mainzer Defensive. Erstmals gefährlich wurde es in der 17. Minute nach starker Eröffnung von Kapitän Reus, doch Jude Bellingham verzog knapp. Kurz darauf zielte Linksverteidiger Guerreiro von der Strafraumkante besser.

Brandt trifft nach Einwechslung

Die Gäste hielten den Druck auch nach dem Führungstreffer aufrecht, vors Tor kamen sie dennoch selten. Sturmgigant Haaland, dessen Verbleib Sportdirektor Michael Zorc vor der Partie bei Sky bekräftigt hatte ("Er wird nächste Saison bei uns spielen"), blieb über weite Strecken blass. Während Mainz die Konsequenz der vergangenen Wochen vermissen ließ, rannte Dortmund mit viel Ballbesitz weiter an - und wurde belohnt. Reus spitzelte den Ball kurz vor der Pause zum 2:0 ins Tor.

Nach der Unwetter-Unterbrechung wirbelten aber erstmal die Gastgeber. Karim Onisiwo (47.), der eingewechselte Quaison (51.), Jean-Paul Boetius (53.) und Danny Latza (64.) kamen zu guten Möglichkeiten. Der BVB erlangte jedoch wieder mehr Kontrolle, U21-Nationaltorwart Finn Dahmen rettete in seinem zweiten Bundesligaspiel stark gegen Sancho (65.). Brandts Tor war die Entscheidung.

Mainz in Wolfsburg, BVB gegen Leverkusen

Am letzten Spieltag treten die Mainzer beim VfL Wolfsburg an, Borussia Dortmund empfängt Bayer Leverkusen.

Quelle: sportschau.de