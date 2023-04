Kantersieg gegen Frankfurt Dortmund schießt Bayern von der Tabellenspitze Stand: 22.04.2023 20:38 Uhr

Dieses Mal hat Borussia Dortmund die "Vorlage" des FC Bayern München genutzt und die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erobert. Mit dem 4:0 (3:0) gegen Eintracht Frankfurt geht der BVB nach dem 29. Spieltag von Platz eins in den Endspurt.

Anders als beim 3:3 in der Vorwoche beim VfB Stuttgart behielt Dortmund dieses Mal nach Bayern Münchens Patzer die Nerven. Jude Bellingham (19.), Donyell Malen (24.) und Mats Hummels (41.) schossen schon zur Pause eine klare Führung heraus. Malen legte mit seinem sechsten Treffer in den letzten fünf Spielen das 4:0 nach (66.)

Mit 60 Punkten überholten die Schwarz-Gelben Bayern München (59.), das zuvor 1:3 beim 1. FSV Mainz 05 verloren hatte. Damit darf die Borussia fünf Spieltage vor Saisonende von der neunten deutschen Meisterschaft träumen. Eintracht Frankfurt verliert nach dem achten Bundesliga-Spiel ohne Sieg in Folge als Neunter so langsam die Europacup-Plätze aus den Augen.

Jude Bellingham gibt den Startschuss

Knapp eine Viertelstunde brauchte der BVB am Samstag (21.04.2023), um vor seinem durch die Bayern-Niederlage euphorisierten Heim-Publikum seinen Rhythmus zu finden. Doch gleich mit der ersten guten Torchance kam die Borussia auf Kurs. Nach einem Angriff über die linke Seite spielte Julian Brandt zu Jude Bellingham in den Strafraum. Der Engländer drehte sich mit Ball um den Gegenspieler und traf mit einem überlegten Schuss aus 15 Metern rechts unten zum 1:0 ins Tor.

18.50 Uhr in Deutschlands größtem Fußballstadion und die BVB-Anhänger feierten die Tabellenführung. Aber ein Selbstläufer wurde die Partie für die Schwarz-Gelben dadurch keineswegs. Hummels blockte in höchster Not gegen Mario Götze (22.). Und auch nach Malens 2:0 hatte die Eintracht durch einen Kopfball von Eric Dina-Ebimbe (35.) und einem Schrägschuss von Götze (37.) Möglichkeiten auf einen Treffer.

Kontrollierte zweite Halbzeit des BVB

Als dann allerdings der mit aufgerückte Hummels per Kopf das 3:0 erzielte, gab es keine Zweifel mehr. Beim Team nicht und natürlich nicht bei den Fans, die den Halbzeitstand mit "Deutscher Meister wird nur der BVB" feierten.

In Halbzeit zwei blieb die Borussia konsequent, diktierte das Geschehen und ließ gegen insgesamt zu harmlose Frankfurter nichts mehr anbrennen. Der starke Malen legte schließlich nach einem Dribbling und Pass von Adeyemi mit einem platzierten Schuss den vierten Jubelgrund für den BVB nach. Nach dem neunten Bundesliga-Heimsieg in Folge darf Dortmund von der ersten Meisterschaft seit 2012 träumen - und auf dem Weg dahin noch drei Mal zu Hause ran (s. Restprogramm).

Dortmund zu Gast in Bochum

Zum Auftakt des 30. Spieltags muss der Tabellenführer allerdings auswärts beim Reviernachbarn in Bochum antreten (Freitag, 28.04.2023 um 20.30 Uhr). Frankfurt empfängt einen Tag später den FC Augsburg (15.30 Uhr).

Restprogramm Titelkampf Spieltag Borussia Dortmund Bayern München 30 Bochum (A) Hertha (H) 31 Wolfsburg (H) Bremen (A) 32 Gladbach (H) Schalke (H) 33 Augsburg (A) Leipzig (H) 34 Mainz (H) Köln (A)

Quelle: sportschau.de