Klarer Sieg im Spitzenspiel Münchener Machtdemonstration gegen Union Berlin

Im Spitzenspiel gegen Verfolger Union Berlin hat Bayern München für klare Verhältnisse gesorgt. Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga landeten die Münchener am Sonntag (26.02.2023) einen ungefährdeten 3:0 (3:0)-Sieg .

Niederlage in Mönchengladbach? Rumoren um Trainer Julian Nagelsmann? Formstarke Verfolger? Das alles wischten die Münchener in der heimischen Arena einfach vom Tisch. Schon vor der Pause machte der deutsche Rekordmeister, der zudem das Comeback von Sadio Mané nach fast vier Monaten Pause feierte, durch die Treffer von Eric-Maxim Choupo-Moting (31.), Kingsley Coman (40.) und Jamal Musiala (45.+1) alles klar.

Während die Bayern (46 Punkte, +43 Tore) damit Borussia Dortmund (46 Punkte, +18 Tore) als kurzzeitigen Tabellenführer nach dem 1:0-Sieg in Hoffenheim wieder ablösten, rutschte Union Berlin (43 Punkte) nach der Euphorie um den Einzug in Achtelfinale der Europa League mit der ersten Niederlage im zehnten Pflichtspiel des Jahres 2023 in der Bundesliga auf Rang drei ab.

Bayern immer Herr der Lage

Die Münchener begannen die Partie kontrolliert, aber dominant. Schon nach sechs Minuten hatten die Gastgeber die Riesenmöglichkeit zur Führung, doch Berlins Verteidiger Robin Knoche blockte einen Schuss aus kurzer Distanz von Thomas Müller noch ab.

Union baute auf seine zuletzt immens erfolgreiche Abwarte-Taktik. Allerdings ließen extrem griffige Bayern kaum Konter zu. Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe die "Eisernen" durch einen Volleyschuss von Aïssa Laïdouni die erste richtige Chance hatten.

Drei Tore in 15 Minuten

Da stand es aber schon 1:0 für München, weil Choupo-Moting eine Coman-Flanke ins Union-Tor geköpft hatte (31.). Wenig später legte der erneut starke Franzose mit einem Solo das 2:0 nach (40.). Und noch vor dem Halbzeitpfiff traf Musiala aus kurzer Distanz zum 3:0 (45.+1). Coman hatte einen Abpraller aus der Berliner Abwehr abgefangen und auf Müller weitergeleitet.

Einmal in Fahrt, machte der FC Bayern in Halbzeit zwei auch bei stärker werdendem Schneetrteiben einfach weiter - blieben aber immer wieder an Schlussmann Frederik Rönnow hängen. Der Däne verhinderte im Eins-gegen-Eins gegen je zwei Mal Alpohnso Davies (47., 86.) und Müller (62., 71.) das vierte Gegentor.

Schwungvolles Mané-Comeback

So durften sich die Münchener in der zweiten Hälfte zwar über kein Tor, aber über die Rückkehr von Mané freuen, der nach seiner Einwechslung in der 65. Minute über die linke Seite gleich für viel Wirbel sorgte, unter anderem mit der Vorlage zu einer der Großchancen von Müller.



Union hatte zwar durch einen Schuss von Sheraldo Becker auch eine gute Möglichkeit (57.), aber insgesamt mussten sich die Berliner der Übermacht das Gegners über das gesamte Spielfeld und die gesamte Spielzeit beugen.

Für Bayern geht es am 23. Bundesliga-Spieltag zum VfB Stuttgart (Samstag, 04.03.2023 um 18.30 Uhr). Drei Stunden zuvor empfängt Union Berlin den 1. FC Köln.

