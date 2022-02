Fußball-Bundesliga Hertha und VfL Bochum trennen sich 1:1 Stand: 04.02.2022 22:46 Uhr

Hertha BSC hat gegen den VfL Bochum enttäuscht und wichtige Punkte abgegeben. Der eingewechselte Sebastian Polter sicherte Bochum einen Punkt.

WDR Logo Sportschau

Durch das 1:1 (1:0) bleiben beide Teams im unteren Bereich der Tabelle im Sichtfeld der anderen Abstiegskandidaten. In der Tabelle wahrte der VfL (Platz elf/25 Punkte) damit den Zwei-Punkte-Vorsprung auf die zunächst auf Rang zwölf vorgerückte Hertha (23). Hertha bleibt durch das Remis 2022 auch vierten Heim-Pflichtspiel sieglos.

Verdiente Führung für die Hertha

Hertha übernahm vor den 3.000 zugelassenen Fans in der ersten Hälfte verdient die Führung. Ishak Belfodil traf in der 23. Minute per Kopf, nachdem Stevan Jovetic 26 Meter vor dem Tor von der linken Seite einen Freistoß in den Strafraum getreten hatte. Eine direkte Antwort der Bochumer blieb aus, was auch an der in der ersten Halbzeit konzentrierten Abwehrarbeit der Gastgeber lag. Den Schuss von Maximilian Mittelstädt fälschte VfL-Profi Maxim Leitsch zu allem Überfluss fast ins eigene Tor ab (35.).

"Wir hatten uns mehr versprochen. Mehr als das Gegentor haben wir auch nicht zugelassen. Daher ist es traurig, dass wir nur einen Punkt haben", sagte Herthas Neuzugang Marc-Oliver Kempf bei DAZN nach seinem Debüt. "Nach unserer ersten Halbzeit, wo wir klar die bessere Mannschaft waren, haben wir ein bisschen den Anschluss verloren." In der zweiten Hälfte wurde Bochum stärker.

Eingewechselter Polter trifft für Bochum

Bochums Trainer Thomas Reis wechselte in der Pause Sebastian Polter ein - und das zahlte sich sofort aus. Polter traf im Nachsetzen, als Herthas Torwart Alexander Schwolow den Schuss von Jürgen Locadia nur abklatschen ließ (48.). Beide Mannschaften spielten in der verbleibenden Spielzeit munter nach vorne, agierten dabei aber teils zu hektisch. Bochums Torwart Manuel Riemann hielt gegen Jovetic (66.), auf der anderen Seite versuchte es unter anderem Milos Pantovic (71.).

"Mit der ersten Halbzeit war ich absolut nicht zufrieden. Das war keine Leidenschaft, wir haben eigentlich alle Zweikämpfe verloren", sagte VfL-Trainer Reis. In der zweiten Hälfte sei das Spiel seiner Mannschaft besser, wenn auch nicht schön gewesen. "Aber in unserer Situation auswärts ist mir das egal. Hauptsache, wir haben einen Punkt mitgenommen."

Hertha nun in Fürth, Bochum gegen die Bayern

Hertha-Trainer Tayfun Korkut bemühte sich um Zuversicht. "Wir müssen uns an der ersten Halbzeit orientieren, dann werden wir unsere Punkte auch holen", sagte Korkut. Hertha spielt kommende Woche Samstag (12.02.2022, 15.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth. Bochum empfängt zum selben Termin den FC Bayern München.

Quelle: sportschau.de