Fußball-Bundesliga Knauff schießt BVB zum Sieg

Borussia Dortmund hat seine minimale Chance auf die erneute Qualifikation für die Champions League gewahrt - dank seines 19 Jahre alten Talents Ansgar Knauff.

WDR Logo Sportschau

Der Revierklub setzte sich am Samstagabend (10.04.2021) mit 3:2 (0:1) beim VfB Stuttgart durch. Bei noch sechs ausstehenden Partien in der Bundesliga bleibt der BVB damit sieben Zähler hinter dem Tabellenvierten Eintracht Frankfurt.

Jude Bellingham (47. Minute), Marco Reus (52.) und eben Knauff (80.) trafen für Dortmund. Sasa Kalajdzic (17.) und Daniel Didavi (78.) erzielten die Tore für Aufsteiger Stuttgart, der einen wesentlichen Beitrag zu einer ansehnlichen Partie leistete.

Fester Teil der Profis

Es gab schon vor dem Spiel gute Nachrichten für Knauff. Die zweite Mannschaft des BVB, für die er hauptsächlich in dieser Saison gespielt hatte, gewann mit 4:1 bei Borussia Mönchengladbach II und wahrte damit ihren Vorsprung auf Rot-Weiss Essen. Der Deutsche Meister von 1955 würde gerne mal wieder in den Profifußball zurück, scheint aber weiter in der Regionalliga festzuhängen. Knauff, der sieben Saisontore für die zweite Mannschaft erzielte und sechs Vorlagen gab, ist daran mitschuldig.

In den kommenden Wochen wird der Tabellenführer aber vermutlich ohne Knauff auskommen müssen, denn der ist jetzt fester Bestandteil des Profikaders. Das hatte Trainer Edin Terzic schon gesagt, nachdem er Knauff im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League bei Manchester City in die Startelf beorderte.

Vertrauensbeweis in Manchester

Das war schon ein enormer Vertrauensbeweis, denn viel erfahrenere und teurere Kräfte wie Julian Brandt und Thorgan Hazard saßen nur auf der Bank.

Auch in Stuttgart wurde Knauff, dessen Stärken seine Schnelligkeit und sein Durchsetzungsvermögen in den direkten Duellen sind, wieder diesem Duo vorgezogen. In der 67. Minute kam er für den angeschlagenen Reus. Gut zehn Minuten später entschied er mit seinem ersten Bundesligator die Partie.

"Das war eine unglaubliche Woche für mich", sagte Knauff bei "Sky", "ich bin reingekommen und wollte unbedingt das Spiel gewinnen. Ich freue mich einfach, dass es geklappt hat."

Hummels mit Magenkrämpfen

Die Borussia ließ sich zunächst noch ohne Knauff weder vom Rückstand durch den 14. Saisontreffer von Kalajdzic beirren, noch durch den Verlust von Mats Hummels. Der Abwehrchef musste zur Pause wegen Magenkrämpfen ausgewechselt werden. Danach wendete sich das Blatt: Bellingham mit seinem ebenfalls ersten Bundesligator und Kapitän Reus mit seinem ersten Ligatreffer seit Dezember ließen die Borussia jubeln. Doch auch Reus humpelte nach seiner Auswechslung (67.) angeschlagen in die Kabine.

Daniel Didavi glich noch einmal aus (78.), ehe Knauff zuschlug und den Tag für sich perfekt machte.

BVB jetzt in der Champions League gefordert

Für den VfB Stuttgart geht es am Samstag (17.04.2021) gegen den 1. FC Union Berlin weiter. Borussia Dortmund tritt am Mittwoch zuvor in der Champions League gegen Manchester City an. In der Bundesliga bekommt es der BVB am Sonntag mit Werder Bremen zu tun.

Quelle: sportschau.de