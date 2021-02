Bundesliga FC Bayern bejubelt 5:1-Sieg gegen Köln

Der FC Bayern hat bei der Rückkehr von Thomas Müller sein kleines Liga-Tief überwunden. Die Münchner besiegen den 1.FC Köln deutlich - aber zu hoch.

Der FC Bayern gewann am Samstag (27.02.2021) gegen den 1. FC Köln mit 5:1 (2:0). Das Team von Hansi Flick, das zuletzt aus zwei Spielen nur einen Punkt geholt hatte, fand trotz einiger Wackler vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr) wieder in die Spur. Der Sieg fiel allerdings zu hoch aus. Für Köln wird es nach der dritten Niederlage in Folge im Abstiegskampf immer brenzliger.

Eric Maxim Choupo-Moting brachte die Bayern in Führung (18.). Torjäger Robert Lewandowski erhöhte auf 2:0 (33.). Als Köln nach dem 1:2 durch Ellyes Skhiri (48.) Aufwind bekam, schlug erneut Lewandowski eiskalt zu (64.). Die Vorarbeit leistete Müller, der nach überstandener Corona-Erkrankung erst 31 Sekunden im Spiel war.

Die Schlusspunkte setzte Serge Gnabry (82./86.). "Als Thomas und ich reinkamen, war es noch brenzlig für uns. Da haben wir versucht, ein bisschen Wind zu machen", sagte der Doppeltorschütze. "Einfach mal drüber schlafen, dann sind die Emotionen nicht ganz so groß", sagte FCB-TRainer Hansi Flick über die Szenen in der wackligen Bayern-Abwehr. "Es ist wichtig, dass wir einfach mal zufrieden sind."

Immer wieder Lewandowski

Zunächst ließ das Bayern-Team gegen eine dicht gestaffelte FC-Defensive jedoch Tempo und Ideen vermissen. Köln agierte mutig und hatte erst einmal wenig Mühe, die Münchner Angriffsbemühungen zu kontrollieren. Die erste Offensivaktion führte jedoch gleich zur Führung der Bayern. Nach exakter Flanke des starken Leon Goretzka war Choupo-Moting mit dem Kopf zur Stelle. Für den Offensivspieler war es das erste Liga-Tor in dieser Saison.

Danach wurde die Partie immer einseitiger. Jamal Musiala (24.) und Lewandowski (25.) hätten die Führung ausbauen können. Das erzielte dann nach erneut glänzender Vorarbeit des starken Goretzka wieder einmal Lewandowski.

Müller mit dem Geistesblitz

Ein krasses Missverständnis zwischen Jerome Boateng und David Alaba brachte Köln zurück ins Spiel. Skhiri nutzte das mit einem schönen Heber aus. Die Bayern wackelten nun bedenklich. Flick brachte Müller, der erst am Donnerstag ins Training eingestiegen war, und Gnabry (nach Muskelverletzung zurück). Mit seiner ersten Ballberührung sorgte Müller für Beruhigung. Er passte auf Lewandowski, der seinen 28. Saisontreffer erzielte.

Die Münchner hatten nach einer völlig missratenen Rettungsaktion von Manuel Neuer aber viel Glück, dass Dominick Drexler nur den Pfosten traf (75.). "Vielleicht überlege ich ein bisschen zu lange. Aber da gehört dann auch ein bisschen Glück dazu", sagte Drexler der ARD. Gnabry schlug dann noch doppelt zu.

Quelle: sportschau.de