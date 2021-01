3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand - Borussia Mönchengladbach hat sich mit einer Energieleistung und viel Willen drei Punkte gegen Rekordmeister Bayern München gesichert. München tat sich enorm schwer, Mönchengladbach schaltete vor allem die Flügelstürmer der Gäste aus und setzte offensiv Glanzpunkte.

Von Jo Herold

Die Bayern gingen durch Robert Lewandowski per Handelfmeter in Führung (20.), Leon Goretzka erhöhte für den Rekordmeister (27.) Doch ein Doppelschlag von Jonas Hofmann (35., 45.) brachte die Gastgeber noch vor der Pause wieder zurück in die Partie. Gladbach ließ nicht locker und erzielte durch Florian Neuhaus das Siegtor (49.) im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga.

Hofmann: "Am Ende war es ein harter Kampf"

"Wir haben die Tore so erzielt, wie wir uns das vorgenommen haben", sagte Doppel-Torschütze Hofmann bei DAZN, "wir haben immer besser ins Spiel gefunden, am Ende war es ein harter Kampf."

Thomas Müller von den unterlegenen Bayern sagte: "Sie haben leider diese zwei, drei Fehlpässe, die wir im Spielaufbau hatten, eiskalt bestraft", sagte Thomas Müller DAZN, "aber am Ende ist es müßig, über die Gegentore zu diskutieren. Wir haben aus unserer Belagerung in der zweiten Halbzeit ein Tick zu wenig gemacht."

Bayern-Coach Hansi Flick ließ sein Team ohne den angeschlagenen Serge Gnabry (Ersatz: Douglas Costa), mit Niklas Süle für Jerôme Boateng und Leon Goretzka für Corentin Tolisso starten. Borussen-Trainer Marco Rose bot Ramy Bensebaini auf der Linksverteidiger-Position und Denis Zakaria im Abwehrzentrum auf, Patrick Herrmann musste auf der Reservebank Platz nehmen. Die Partie verlief in den ersten Minuten verhalten, die Gäste erarbeiteten sich mehr Spielanteile.

Frühe 2:0-Führung - die Partie hatte eine eindeutige Richtung

Obwohl die Bayern bis dahin offensiv nicht viel zusammenbrachten, gingen sie nach 20 Minuten in Führung: Florian Neuhaus war im eigenen Strafraum leicht mit der abgepreizten Hand am Ball - nach Studium der Videobilder entschied Schiedsrichter Harm Osmers auf Elfmeter.

Lewandowski verwandelte gegen "Elfmeterkiller" Yann Sommer gewohnt sicher. Es war der 20. Saisontreffer des polnischen Weltfußballers. Nur sieben Minuten später führte eine schöne Doppel-Kombination von Leon Goretzka und Leroy Sané zum 2:0.

Doch Mönchengladbach steckte nicht auf: Zuerst konnte Bayern-Keeper Manuel Neuer noch 40 Meter vor seinem Tor per Kopfballabwehr vor Breel Embolo klären, aber nach einem Ballgewinn von Jonas Hofmann und exaktem Zuspiel von Lars Stindl traf Hofmann für Gladbach vor der Pause zum Anschlusstreffer. Doch nicht nur das: Hofmann wurde kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut von Stindl perfekt angespielt und erzielte freistehend den Ausgleichstreffer zum 2:2.

Gladbachs Florian Neuhaus bejubelt den Führungstreffer

Schneller Gladbacher Führungstreffer nach der Pause

Ohne Konzentrationsverlust begannen die Hausherren Spielabschnitt zwei. Florian Neuhaus kam nach einem Ballverlust von Süle in der eigenen Abwehr aus 16 Metern zum Schuss und verwandelte rechts oben in den Winkel - 3:2-Führung nach 0:2-Rückstand.

Gut 20 Minuten vor dem Ende der Partie rüttelte ein Gewaltschuss von Sané die Gäste auf: Matthias Ginter fing den Kracher von Sané mit dem Kopf ab und musste benommen behandelt werden. Aber die Bayern drehten jetzt auf - kamen aber erst in der unmittelbaren Schlussphase zu klareren Torchancen. Die Gastgeber profitierten in den letzten Minuten von ihrer disziplinierten Abwehrarbeit und brachten den knappen Erfolg über die Zeit.

Trotz des Sieges bleibt Mönchengladbach Siebter, die Bayern können an diesem Samstag von RB Leipzig mit einem Heimsieg gegen Borussia Dortmund von der Spitze verdrängt werden.

Am nächsten Spieltag tritt die Borussia am Samstag (16.01.21, 18.30 Uhr) beim VfB Stuttgart an, die Bayern haben einen Tag drauf (17.01.21, 15.30 Uhr) den SC Freiburg zu Gast. Über beide Partien berichten wir - wie gewohnt - im Live-Ticker von sportschau.de.

Quelle: sportschau.de