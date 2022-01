Fußball-Bundesliga Bayern siegt dank Lewandowski-Dreierpack Stand: 15.01.2022 17:30 Uhr

Der FC Bayern München hat sich nach dem verpatzten Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga mit einem souveränen Sieg beim 1. FC Köln eindrucksvoll zurückgemeldet.

Der Tabellenführer aus München setzte sich am Samstag (15.01.2022) beim 1. FC Köln deutlich mit 4:0 durch und wahrte damit den Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund. Die Kölner mussten nach zuletzt drei Siegen in Folge erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen.

Lewandowski mit drei Treffern

Robert Lewandowski sorgte in der 9. Minute für den Blitzstart der Münchner. Corentin Tolisso erhöhte mit einem sehenswerten Direktschuss von der Strafraumgrenze (25.). Top-Torjäger Lewandowski sorgte nach dem Seitenwechsel (62.,74.) mit seinen Treffern zwei und drei für die Vorentscheidung. Lewandowski steht damit insgesamt bei 23 Saisontreffern.

Die Münchner sorgten zudem für einen neuen Rekord, nachdem sie auch im 66. Bundesligaspiel nacheinander mindestens ein Tor erzielten. Die alte Bestmarke von 65 Spielen in Serie mit eigenem Tor hatte München ebenfalls gehalten - saisonübergreifend von 2011/12 bis 2013/14.

FC Bayern mit starker Anfangsphase

Der FC Bayern stand nach der Niederlage zum Rückrundenauftakt gegen Mönchengladbach und dem Sieg von Verfolger Dortmund gegen Freiburg unter Zugzwang - und war von Beginn an auf Wiedergutmachung aus. Köln ließ sich von den druckvoll agierenden und spielfreudigen Münchnern vor allem in der Anfangsphase ein ums andere Mal düpieren. Nach einem leichtfertigen Ballverlust von Ondrej Duda im Mittelfeld schaltete München schnell um, Thomas Müller bediente Lewandowski, der frei vor Marvin Schwäbe mühelos verwandelte. Die Gäste kontrollierten das Spiel weiter nach Belieben, Tolisso krönte eine starke eine herrliche Kombination nach Doppelpass mit Müller zum 2:0.

Köln ohne Glück im Abschluss

Köln wurde erst im Anschluss mutiger, Mark Uth (31.) traf nach einer starken Einzelleistung zum vermeintlichen Anschlusstreffer, der aber wegen einer knappen Abseitsstellung nicht zählte. Kurz vor der Pause musste Manuel Neuer, der nach überstandener Corona-Infektion wieder im Bayern-Tor stand, eine weitere brenzlige Situation überstehen: Dudas Schuss (45.+1) verfehlte das Ziel nur knapp.

Die Gastgeber kamen auch mit Schwung aus der Pause, doch die Münchner blieben eiskalt: Der kurz zuvor eingewechselte Leroy Sane legte Torjäger Lewandowski den dritten Bayern-Treffer mustergültig auf. Der FC gab sich noch nicht geschlagen. Dejan Ljubicic hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Neuer (69.). Drei Minuten später traf Timo Hübers nach einem Freistoß per Kopf die Latte. im Gegenzug machte Lewandowski, erneut nach schönem Zuspiel von Sane, endgültig alles klar.

Köln muss nach Bochum, Bayern bei der Hertha

Für den Tabellenführer geht es am 20. Spieltag mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter, am Sonntag (17.30 Uhr) bei Hertha BSC. Köln tritt am Samstag (18.30 Uhr) beim VfL Bochum an.

